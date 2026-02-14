Política

Las bodegas misóginas y violentas que defienden a Juan Carlos Pinzón atacan en redes a sus compañeras de la Gran Consulta por Colombia

Las cuentas la han emprendido contra Vicky Dávila y Paloma Valencia, principalmente.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
14 de febrero de 2026, 9:50 a. m.
El hoy candidato presidencial Juan Carlos Pinzón junto al entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos.
El hoy candidato presidencial Juan Carlos Pinzón junto al entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos. Foto: Archivo

SEMANA conoció que hay molestia entre algunos candidatos de la Gran Consulta por Colombia, y el uribismo, por la guerra sucia de algunas bodegas que solo apoyan al exministro de Defensa de Santos, Juan Carlos Pinzón, y atacan al resto de sus contendores.

A Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, la hacen ver desfigurada en algunas imágenes que parecen caricaturas elaboradas con inteligencia artificial. En una de ellas se muestra a Valencia con la boca tapada con cinta y, con letras blancas grandes, se asegura que “sin Uribe, Paloma se queda muda”.

Mensajes contra la precandidata presidencial Paloma Valencia.
Mensajes contra la precandidata presidencial Paloma Valencia. Foto: Tomada de redes

En otra, su rostro refleja una verdadera paloma y, de nuevo, en letras blancas, se asegura que “donde Paloma se para, ensucia”.

Mensajes contra la precandidata presidencial Paloma Valencia.
Mensajes contra la precandidata presidencial Paloma Valencia. Foto: Tomada de redes

En una muy degradante se muestra a Valencia arrodillada, a la altura de la cintura del expresidente Uribe, y se afirma que se la pasa echándole flores al exmandatario.

Política

Roy Barreras se refiere al comentario machista contra Vicky Dávila y le pide disculpas: “Me pasé y fue un mal chiste”

Política

“Puedo unir a Colombia”: Roy Barreras explica por qué genera más confianza que Iván Cepeda, y revela cómo podría derrotar a Abelardo de la Espriella

Política

Mauricio Gaona explica en SEMANA por qué “Colombia enfrenta en las elecciones de 2026 los riesgos más determinantes en su historia”

Política

Iván Name y Andrés Calle manejan los hilos de la política desde La Picota y prometen no perder poder en las elecciones de 2026. SEMANA revela sus movidas

Política

“Sofía Gaviria me amenazó con renunciar hace varias semanas”: Ingrid Betancourt reveló detalles de la tensión con quien fue su cabeza de lista al Senado y habló de “chantaje”

Política

La disputa de los votos en la derecha para las elecciones al Congreso: así estarían compitiendo el Centro Democrático y Salvación Nacional

Política

La estrategia de testigos electorales con la que el CNE busca blindar las elecciones de 2026

Confidenciales

“La arrogancia no permite reconocer los errores”: ¿varillazo de Vicky Dávila a Juan Carlos Pinzón?

Confidenciales

Juan Carlos Pinzón se desploma en Polymarket y queda con apenas 1 % de probabilidad de ganar la Presidencia

Política

Queman vallas del precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón en el Catatumbo

Mensajes contra la precandidata presidencial Paloma Valencia.
Mensajes contra la precandidata presidencial Paloma Valencia. Foto: Tomada de redes

Los ataques no son solamente contra Paloma Valencia y las bodegas que defienden a Pinzón parecen ensañarse con las mujeres.

A la candidata presidencial Vicky Dávila, quien en una reciente encuesta de YanHaas -encargada por un empresario paisa que ha apoyado a Pinzón- lidera la intención de voto de la Gran Consulta por Colombia, la acusan de solo sonar en las encuesta de SEMANA.

Eso es mentira, ya que en las cuatro encuestas principales que se divulgaron en enero por los medios nacionales Dávila aparecía en los primeros lugares, por encima de Pinzón, quien alcanzó a figurar de sexto por debajo del voto en blanco.

En otro ataque se muestra a Vicky Dávila con un rostro generado con inteligencia artificial, bajo la pregunta “¿cuántas superintendencias al servicio de Vicky?

Mensajes contra la precandidata presidencial Vicky Dávila.
Mensajes contra la precandidata presidencial Vicky Dávila. Foto: Tomada de redes

Estos son apenas algunos ejemplos de cuentas en la red social X que alaban a Pinzón y que también atacan a otros candidatos como Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán, sin tanta saña como en el caso de las mujeres.

También llama la atención un episodio reciente, luego de uno de los debates presidenciales, en donde Pinzón salió enfurecido. Allí, le dijo a un candidato en particular que si se seguía metiendo con él, habría consecuencias. Algunos que presenciaron el episodio quedaron escandalizados y dicen que notaron a Pinzón descolocado y desesperado.

Mientras un gran sector del país clama unidad para derrotar a Iván Cepeda, las bodegas que defienden a Pinzón están dedicadas a insultar y a generar divisiones. Lo triste, a juicio de los expertos, es que eso no le ha servido y Pinzón marca alrededor de 1 % de intención de voto en las encuestas.

Mensajes contra el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón.
Mensajes contra el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón. Foto: Tomada de redes

Hasta ahora, Pinzón, exministro de Defensa de Santos, no se ha pronunciado rechazando estos ataques.

Más de Política

El hoy precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón junto al entonces presidente de Colombia Juan Manuel Santos.

Las bodegas misóginas y violentas que defienden a Juan Carlos Pinzón atacan en redes a sus compañeras de la Gran Consulta por Colombia

Vicky Dávila y Roy Barreras

Roy Barreras se refiere al comentario machista contra Vicky Dávila y le pide disculpas: “Me pasé y fue un mal chiste”

2273

“Puedo unir a Colombia”: Roy Barreras explica por qué genera más confianza que Iván Cepeda, y revela cómo podría derrotar a Abelardo de la Espriella

Mauricio Gaona

Mauricio Gaona explica en SEMANA por qué “Colombia enfrenta en las elecciones de 2026 los riesgos más determinantes en su historia”

Name, Calle

Iván Name y Andrés Calle manejan los hilos de la política desde La Picota y prometen no perder poder en las elecciones de 2026. SEMANA revela sus movidas

Ingrid Betancourt aseguró que La Gran Consulta por Colombia alcanzaría los 6 millones de votos y afirmó que las elecciones del 8 de marzo son las más importantes en la historia del país.

“Sofía Gaviria me amenazó con renunciar hace varias semanas”: Ingrid Betancourt reveló detalles de la tensión con quien fue su cabeza de lista al Senado y habló de “chantaje”

Disputa por los votos

La disputa de los votos en la derecha para las elecciones al Congreso: así estarían compitiendo el Centro Democrático y Salvación Nacional

De cara a las elecciones, los miles de testigos electorales podrán buscar proteger los votos de los próximos comicios.

La estrategia de testigos electorales con la que el CNE busca blindar las elecciones de 2026

Videos de seguridad captan el ataque al empresario Gustavo Aponte

¿Cómo pueden huir con tanta facilidad? Julio César Triana cuestiona lo ocurrido en el caso de sicariato en el norte de Bogotá

Presidente Gustavo Petro.

Gustavo Petro sorprendió al revelar la cifra real que debe tener el “salario mínimo vital”: supera los dos millones

Noticias Destacadas