Las bodegas misóginas y violentas que defienden a Juan Carlos Pinzón atacan en redes a sus compañeras de la Gran Consulta por Colombia

SEMANA conoció que hay molestia entre algunos candidatos de la Gran Consulta por Colombia, y el uribismo, por la guerra sucia de algunas bodegas que solo apoyan al exministro de Defensa de Santos, Juan Carlos Pinzón, y atacan al resto de sus contendores.

A Paloma Valencia, candidata del Centro Democrático, la hacen ver desfigurada en algunas imágenes que parecen caricaturas elaboradas con inteligencia artificial. En una de ellas se muestra a Valencia con la boca tapada con cinta y, con letras blancas grandes, se asegura que “sin Uribe, Paloma se queda muda”.

Mensajes contra la precandidata presidencial Paloma Valencia. Foto: Tomada de redes

En otra, su rostro refleja una verdadera paloma y, de nuevo, en letras blancas, se asegura que “donde Paloma se para, ensucia”.

Mensajes contra la precandidata presidencial Paloma Valencia. Foto: Tomada de redes

En una muy degradante se muestra a Valencia arrodillada, a la altura de la cintura del expresidente Uribe, y se afirma que se la pasa echándole flores al exmandatario.

Mensajes contra la precandidata presidencial Paloma Valencia. Foto: Tomada de redes

Los ataques no son solamente contra Paloma Valencia y las bodegas que defienden a Pinzón parecen ensañarse con las mujeres.

A la candidata presidencial Vicky Dávila, quien en una reciente encuesta de YanHaas -encargada por un empresario paisa que ha apoyado a Pinzón- lidera la intención de voto de la Gran Consulta por Colombia, la acusan de solo sonar en las encuesta de SEMANA.

Eso es mentira, ya que en las cuatro encuestas principales que se divulgaron en enero por los medios nacionales Dávila aparecía en los primeros lugares, por encima de Pinzón, quien alcanzó a figurar de sexto por debajo del voto en blanco.

En otro ataque se muestra a Vicky Dávila con un rostro generado con inteligencia artificial, bajo la pregunta “¿cuántas superintendencias al servicio de Vicky?”

Mensajes contra la precandidata presidencial Vicky Dávila. Foto: Tomada de redes

Estos son apenas algunos ejemplos de cuentas en la red social X que alaban a Pinzón y que también atacan a otros candidatos como Mauricio Cárdenas y Juan Manuel Galán, sin tanta saña como en el caso de las mujeres.

También llama la atención un episodio reciente, luego de uno de los debates presidenciales, en donde Pinzón salió enfurecido. Allí, le dijo a un candidato en particular que si se seguía metiendo con él, habría consecuencias. Algunos que presenciaron el episodio quedaron escandalizados y dicen que notaron a Pinzón descolocado y desesperado.

Mientras un gran sector del país clama unidad para derrotar a Iván Cepeda, las bodegas que defienden a Pinzón están dedicadas a insultar y a generar divisiones. Lo triste, a juicio de los expertos, es que eso no le ha servido y Pinzón marca alrededor de 1 % de intención de voto en las encuestas.

Mensajes contra el candidato presidencial Juan Carlos Pinzón. Foto: Tomada de redes

Hasta ahora, Pinzón, exministro de Defensa de Santos, no se ha pronunciado rechazando estos ataques.