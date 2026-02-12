Se disparó Vicky Dávila: por primera vez aparece ganando la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de YanHaas

Este jueves se conoció una encuesta realizada por la firma YanHaas sobre la intención de voto de la Gran Consulta por Colombia, y, por primera vez, la candidata presidencial independiente Vicky Dávila, del Movimiento ciudadanoValientes, lidera, con el 10 % de la intención de voto. En el segundo lugar, empatados, están Juan Manuel Galán y Paloma Valencia, ambos con el 8 %. En el cuarto lugar está Juan Carlos Pinzón, con el 6 %, al igual que Enrique Peñalosa.

Luego les siguen Juan Daniel Oviedo (5 %), Aníbal Gaviria (3 %), David Luna (2 %) y Mauricio Cárdenas (1 %).

Según la ficha técnica, la encuesta fue realizada entre el 26 de enero y el pasado 9 de febrero. En total, fueron entrevistadas en hogares un total de 2.140 personas en 57 municipios del país, conforme a lo exigido en la nueva ley de encuestas.

La encuesta fue realizada por YaanHaas, una de las más tradicionales del país, y fue encomendada por la firma A Conectar Ingeniería S. A. S.

En este enlace puede ver la encuesta con su respectiva ficha técnica.