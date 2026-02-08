Juan Carlos Pinzón se desploma en Polymarket y registra solo 1 por ciento de probabilidad de ganar la Presidencia

El aspirante presidencial Juan Carlos Pinzón, quien participará el próximo 8 de marzo en la Gran Consulta por Colombia, sigue perdiendo fuerza en las mediciones sobre las elecciones presidenciales.

La más reciente medición de Polymarket, el mercado de apuestas más grande del mundo, deja ver al precandidato avalado por el partido Oxígeno tan solo con el 1 % de probabilidad de ganar las elecciones.

Medición de Polymarket sobre el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón. Foto: Captura de Pantalla

La caída del precandidato en la medición de Polymarket ha sido considerable, teniendo en cuenta que a finales de enero alcanzó el 14 % de probabilidad de ganar las elecciones, pero en las últimas dos semanas se desplomó.

Pero la caída del precandidato también se ha observado en las más recientes encuestas en el país en las últimas semanas. El estudio de AtlasIntel para SEMANA, publicado este sábado, lo ubicó en la quinta posición en intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, que se realizará el 8 de marzo.

Juan Carlos Pinzón, exministro de Santos, perdería por 17 puntos porcentuales contra Iván Cepeda, en una eventual segunda vuelta, según AtlasIntel

Pinzón aparece con el 7 % de la intención de voto, después de Paloma Valencia (26,9 %), Vicky Dávila (15,4 %), Aníbal Gaviria (9 %) y Juan Daniel Oviedo (7,5 %).

De cara a la primera vuelta, en la misma encuesta aparece con el 1,7 % de la intención de voto en la décima posición, después de Abelardo de la Espriella (32,1 %), Iván Cepeda (31,4 %), Sergio Fajardo (7,6 %), el voto en blanco (5,3 %), Paloma Valencia (3,8 %), Claudia López (3,7 %), Miguel Uribe Londoño (2,1 %), Vicky Dávila (1,9 %) y Juan Daniel Oviedo (1,7 %).

INTENCIÓN DE VOTO PARA LA PRIMERA VUELTA Encusta febrero 7 2026 Foto: AtlasIntel - SEMANA

En la encuesta de AtlasIntel para SEMANA del mes de enero, Pinzón aparecía con una intención de voto del 5,1 %, igualado con Paloma Valencia en la cuarta posición, después de Abelardo de la Espriella (28 %), Iván Cepeda (26,5 %) y Sergio Fajardo (9,4 %).

En la intención de voto para la Gran Consulta por Colombia se ubicaba en enero en la segunda posición con el 13,1 %, solo superado por Paloma Valencia, que alcanzó en esa medición el 19,1 %.