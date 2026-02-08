Política

Juan Carlos Pinzón se desploma en Polymarket y registra solo 1 por ciento de probabilidad de ganar la Presidencia

El candidato presidencial también ha venido bajando en intención de voto, de acuerdo con las más recientes encuestas publicadas en Colombia.

Redacción Semana
9 de febrero de 2026, 2:03 a. m.
El precandidato Juan Carlos Pinzón participó del debate organizado por SEMANA con los miembros de la Gran Consulta por Colombia.
El precandidato Juan Carlos Pinzón participó del debate organizado por SEMANA con los miembros de la Gran Consulta por Colombia.

El aspirante presidencial Juan Carlos Pinzón, quien participará el próximo 8 de marzo en la Gran Consulta por Colombia, sigue perdiendo fuerza en las mediciones sobre las elecciones presidenciales.

La más reciente medición de Polymarket, el mercado de apuestas más grande del mundo, deja ver al precandidato avalado por el partido Oxígeno tan solo con el 1 % de probabilidad de ganar las elecciones.

Medición de Polymarket sobre el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón.
Medición de Polymarket sobre el precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón.

La caída del precandidato en la medición de Polymarket ha sido considerable, teniendo en cuenta que a finales de enero alcanzó el 14 % de probabilidad de ganar las elecciones, pero en las últimas dos semanas se desplomó.

Pero la caída del precandidato también se ha observado en las más recientes encuestas en el país en las últimas semanas. El estudio de AtlasIntel para SEMANA, publicado este sábado, lo ubicó en la quinta posición en intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, que se realizará el 8 de marzo.

Senador Bernie Moreno habló sobre su encuentro con Roy Barreras en Washington: “No sabía quién era antes de la reunión”

El mensaje del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, al presidente Gustavo Petro: “Esta también es su tierra”

‘Cómo ser periodista en 5 pasos’, el libro que enseña lo fundamental para desempeñarse en esta profesión

¿Roy Barreras fue a pedir pista a Washington? Esto contestó el senador Bernie Moreno

Gobierno Petro nombraría a Yenniffer Parra como embajadora de Colombia en Turquía

Fuerzas Militares entran al radar científico mundial con la indexación de sus revistas académicas

“¡No sea mentiroso!”: María del Mar Pizarro arremete contra Roy Barreras tras caída de la lista del Pacto Histórico a la Cámara por Bogotá

Queman vallas del precandidato presidencial Juan Carlos Pinzón en el Catatumbo

Juan Carlos Pinzón, exministro de Santos, perdería por 17 puntos porcentuales contra Iván Cepeda, en una eventual segunda vuelta, según AtlasIntel

Paloma Valencia y Vicky Dávila lideran intención de voto en la Gran Consulta por Colombia, según encuesta de AtlasIntel para SEMANA

Juan Carlos Pinzón, exministro de Santos, perdería por 17 puntos porcentuales contra Iván Cepeda, en una eventual segunda vuelta, según AtlasIntel

Pinzón aparece con el 7 % de la intención de voto, después de Paloma Valencia (26,9 %), Vicky Dávila (15,4 %), Aníbal Gaviria (9 %) y Juan Daniel Oviedo (7,5 %).

De cara a la primera vuelta, en la misma encuesta aparece con el 1,7 % de la intención de voto en la décima posición, después de Abelardo de la Espriella (32,1 %), Iván Cepeda (31,4 %), Sergio Fajardo (7,6 %), el voto en blanco (5,3 %), Paloma Valencia (3,8 %), Claudia López (3,7 %), Miguel Uribe Londoño (2,1 %), Vicky Dávila (1,9 %) y Juan Daniel Oviedo (1,7 %).

ED 2272
INTENCIÓN DE VOTO PARA LA PRIMERA VUELTA Encusta febrero 7 2026 Foto: AtlasIntel - SEMANA

En la encuesta de AtlasIntel para SEMANA del mes de enero, Pinzón aparecía con una intención de voto del 5,1 %, igualado con Paloma Valencia en la cuarta posición, después de Abelardo de la Espriella (28 %), Iván Cepeda (26,5 %) y Sergio Fajardo (9,4 %).

En la intención de voto para la Gran Consulta por Colombia se ubicaba en enero en la segunda posición con el 13,1 %, solo superado por Paloma Valencia, que alcanzó en esa medición el 19,1 %.

Noticias Destacadas