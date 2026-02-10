CONFIDENCIALES

“La arrogancia no permite reconocer los errores”: ¿Varillazo de Vicky Dávila a Juan Carlos Pinzón?

La candidata aseguró que “no hay nada peor que la arrogancia para gobernar”.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
10 de febrero de 2026, 9:13 a. m.
"La arrogancia no deja escuchar, yo escucho. La arrogancia no deja corregir, yo corrijo", dijo Dávila en un mensaje que pareció dirigido contra Pinzón.
"La arrogancia no deja escuchar, yo escucho. La arrogancia no deja corregir, yo corrijo", dijo Dávila en un mensaje que pareció dirigido contra Pinzón. Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En el debate de los candidatos de la Gran Consulta por Colombia que se realizó en Caracol Televisión en la mañana del 10 de febrero, hubo algunos mensajes cifrados entre los candidatos.

Una de estos fue una pulla indirecta de Vicky Dávila a Juan Carlos Pinzón, teniendo en cuenta que, en el debate presidencial de SEMANA, ella y él chocaron directamente en sus propuestas en materia de seguridad.

Pinzón cuestionó a Dávila por usar la expresión “chumbimba” para referirse a la arremetida de la Fuerza Pública contra las organizaciones criminales y sostuvo que en la Gran Consulta por Colombia él ha sido el único que ha tomado decisiones en orden público.

Vicky Dávila frenó a Juan Carlos Pinzón y le hizo un recorderis: “No le acepto esa prepotencia”

La candidata, al hablar de con quiénes se uniría para gobernar, dijo: “Uno tiene que tener como presidente firmeza y decencia. Eso me sobra. Ahora bien, no tengo el complejo de que es que otros saben más que yo. Claro que muchos son mejores y saben más que yo”.

Confidenciales

“Ojo con Vicky Dávila”: Luis Carlos Vélez habla de la Gran Consulta por Colombia

Confidenciales

Fuego amigo; congresista del Pacto le pidió a la Colombia Humana dejar de “victimizarse” por líos en listas

Confidenciales

“Me dicen miserable”: Gustavo Petro responde con este recuerdo a críticas por su manejo de la ola invernal

Confidenciales

Este es el avión que dispuso la Fuerza Aérea para apoyar emergencias en Córdoba

Confidenciales

María Elvira Salazar critica el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Una gran oportunidad perdida”

Confidenciales

Armando Benedetti defendió nueva emergencia económica: “La Corte no tiene ‘escapatoria’ política”

Confidenciales

Roy Barreras habla de su relación con Iván Cepeda tras decisión del CNE: “No me ha contestado”

Política

Vicky Dávila arremete contra Roy Barreras por comentario machista que hizo sobre ella y Trump: “Usted es un asco”

Política

Reconciliación a la vista: Vicky Dávila y Abelardo de la Espriella se cruzan trinos sobre la importancia de la unidad para derrotar a Cepeda

Política

Vicky Dávila responde al ELN por seguimientos y le exige a Petro garantías: “¿Va a permitir que asesinen a otro candidato?"

Y luego agregó: “Puedo ser la mejor directora de gobierno, pero con los mejores. Uno siempre está aprendiendo, siempre necesita de los demás, uno no se las sabe todas. ¿Sabe que no hay nada peor que la arrogancia para gobernar? La arrogancia no deja escuchar; yo escucho. La arrogancia no deja corregir; yo corrijo. La arrogancia no permite reconocer los errores; yo los reconozco".

YouTube video u8vsMVLS1VU thumbnail

Más de Confidenciales

Vicky Dávila ed 2265

“La arrogancia no permite reconocer los errores”: ¿Varillazo de Vicky Dávila a Juan Carlos Pinzón?

Luis Carlos Vélez y Vicky Dávila

“Ojo con Vicky Dávila”: Luis Carlos Vélez habla de la Gran Consulta por Colombia

Alexandra Vásquez, representante a la Cámara

Fuego amigo; congresista del Pacto le pidió a la Colombia Humana dejar de “victimizarse” por líos en listas

El presidente colombiano Gustavo Petro interviene ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Washington, D.C., el 4 de febrero de 2026. (Foto de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP)

“Me dicen miserable”: Gustavo Petro responde con este recuerdo a críticas por su manejo de la ola invernal

Apoyo de la Fuerza Aérea tras inundaciones en Córdoba.

Este es el avión que dispuso la Fuerza Aérea para apoyar emergencias en Córdoba

María Elvira Salazar y Bad Bunny

María Elvira Salazar critica el show de Bad Bunny en el Super Bowl: “Una gran oportunidad perdida”

Armando Benedetti, ministro del Interior.

Armando Benedetti defendió nueva emergencia económica: “La Corte no tiene ‘escapatoria’ política”

De izquierda a derecha: Roy Barreras e Iván Cepeda.

Roy Barreras habla de su relación con Iván Cepeda tras decisión del CNE: “No me ha contestado”

María Fernanda Cabal y Adriana Lucía.

Fuerte choque entre María Fernanda Cabal y Adriana Lucía: “Yo no tengo camaradas, no soy corrupta”

.

“Laura Sarabia, desde el día en que llegó, me puso el ojo”: así sacaron a la ex primera dama Ana Milena Muñoz de la embajada en Egipto

Noticias Destacadas