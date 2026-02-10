En el debate de los candidatos de la Gran Consulta por Colombia que se realizó en Caracol Televisión en la mañana del 10 de febrero, hubo algunos mensajes cifrados entre los candidatos.

Una de estos fue una pulla indirecta de Vicky Dávila a Juan Carlos Pinzón, teniendo en cuenta que, en el debate presidencial de SEMANA, ella y él chocaron directamente en sus propuestas en materia de seguridad.

“La arrogancia no permite reconocer los errores”: ¿varillazo de Vicky Dávila a Juan Carlos Pinzón? https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/7ecuPsFDcY — Revista Semana (@RevistaSemana) February 10, 2026

Pinzón cuestionó a Dávila por usar la expresión “chumbimba” para referirse a la arremetida de la Fuerza Pública contra las organizaciones criminales y sostuvo que en la Gran Consulta por Colombia él ha sido el único que ha tomado decisiones en orden público.

Vicky Dávila frenó a Juan Carlos Pinzón y le hizo un recorderis: “No le acepto esa prepotencia”

La candidata, al hablar de con quiénes se uniría para gobernar, dijo: “Uno tiene que tener como presidente firmeza y decencia. Eso me sobra. Ahora bien, no tengo el complejo de que es que otros saben más que yo. Claro que muchos son mejores y saben más que yo”.

Y luego agregó: “Puedo ser la mejor directora de gobierno, pero con los mejores. Uno siempre está aprendiendo, siempre necesita de los demás, uno no se las sabe todas. ¿Sabe que no hay nada peor que la arrogancia para gobernar? La arrogancia no deja escuchar; yo escucho. La arrogancia no deja corregir; yo corrijo. La arrogancia no permite reconocer los errores; yo los reconozco".