SEMANA y Atlas Intel anuncian alianza estratégica para las encuestas de las elecciones presidenciales de 2026

AtlasIntel y revista SEMANA anunciaron una alianza estratégica de cara a la carrera electoral de 2026. La prestigiosa firma apoyará a la revista en las encuestas de las elecciones presidenciales.

AtlasIntel es una firma líder global en encuestas e inteligencia de datos. “Esta colaboración entregará datos en tiempo real, análisis profundos y modelado predictivo para informar al público, los medios y los interesados a lo largo del ciclo electoral. La alianza aprovecha la probada experticia de AtlasIntel en encuestas de alta frecuencia y el amplio alcance y excelencia periodística de revista SEMANA”, señala un comunicado de prensa en el que se anuncia la unión de ambas compañías para este propósito.

“Estamos emocionados de asociarnos con revista SEMANA, una voz confiable en el periodismo colombiano, para llevar una precisión en encuestas sin igual a las elecciones de 2026. Nuestros esfuerzos conjuntos proporcionarán a los colombianos insights confiables y basados en datos que reflejen el verdadero pulso de la nación”, aseguró Andrei Roman, CEO de AtlasIntel.

La empresa cumple con los estándares exigidos por el Consejo Nacional Electoral y la nueva ley de encuestas para hacer este tipo de mediciones. Se espera que las primeras sean publicadas en enero de 2026.

“AtlasIntel trae un historial estelar de precisión en encuestas a través de múltiples continentes. En Estados Unidos, la firma fue reconocida como la encuestadora más precisa en las elecciones presidenciales de 2024 por segundo ciclo consecutivo, tanto a nivel nacional como en estados clave. En América Latina, AtlasIntel ha entregado pronósticos precisos, incluyendo las elecciones de Brasil en 2022 y la carrera presidencial de Argentina en 2023, donde predijo correctamente la victoria de Javier Milei”, detalló la compañía en un comunicado.

Atlas Intel utiliza la metodología Atlas RDR. Se trata de una tecnología propietaria de recolección de datos digitales, entrevistas web asistidas por computadora y algoritmos avanzados de postestratificación, que aseguran muestras representativas a nivel nacional. “Este enfoque innovador minimiza sesgos, captura cambios en la opinión pública en tiempo real y ha superado consistentemente a los métodos de encuestas tradicionales”, detalla la compañía.