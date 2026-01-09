“¿Qué hace viviendo en un país como USA?”: Margarita Rosa de Francisco tuvo fuerte cruce con exfutbolista Lucas Jaramillo

Margarita Rosa de Francisco ha logrado mantenerse de forma constante en el foco de la opinión pública, principalmente por sus posturas políticas, su participación activa en redes sociales y los debates que ha sostenido con distintas figuras del escenario nacional.

Si bien sus planteamientos suelen despertar controversia y provocar posiciones encontradas, la actriz ha insistido en múltiples oportunidades en la importancia de ejercer la libertad de expresión como un derecho fundamental, sin limitaciones ni censura.

No obstante, Margarita Rosa de Francisco protagonizó un inesperado cruce con el exfutbolista Lucas Jaramillo, quien la cuestionó por hablar de su apoyo a Iván Cepeda como eventual presidente de Colombia.

Margarita Rosa de Francisco reaccionó tras situación en Venezuela y soltó particular pregunta: “La única opinión que me interesa”

El exdeportista cuestionó a la escritora por vivir en el exterior, específicamente en Estados Unidos, a partir de la forma sociopolítica que tenía de pensar.

“Explícame: ¿Una persona que piensa como vos, qué hace viviendo en semejante país como USA? Alguien que quiere un presidente como Cepeda no debería tener por qué vivir en este país, y no lo digo porque no tengas el derecho de hacerlo, sino que es imposible ser más incoherente y vivir además en el estado más republicano de todos (Florida)”, escribió Jaramillo.

Ante esto, Margarita Rosa de Francisco respondió, explicando con precisión la vida que llevaba y las diferencias que había con sus pensamientos. La celebridad habló sobre su tiempo viviendo en Colombia y las diferencias de ideas que tenía con los gobernantes de aquel entonces.

“Lucas, primero te saludo con sincero aprecio. Viví muchos años en Colombia sin estar de acuerdo con lo que hacían sus gobernantes. Así pasa a veces, pero ni siquiera es ese el caso. Querer justicia social para Colombia no significa apoyar el comunismo como modelo de gobierno (intuyo que por ahí vas). Jamás he creído en esa doctrina obsoleta; en ella ya casi nadie cree”, comentó al inicio.

“Lo que pasa es que la derecha de nuestro país no ha logrado disminuir la desigualdad en los gobiernos pasados; muy por el contrario, la ha profundizado. ¿Por qué habría de confiar una vez más en sus candidatos? Mi apuesta es por una sociedad más igualitaria, no por ninguna forma de totalitarismo. Todavía falta mucho para lograr esa justicia. Hay que pasar por hacer una ‘revolución ética’, como lo propone el candidato Iván Cepeda”, agregó.

No obstante, la actriz aseguró que tenía conocidos y amigos en Colombia, buscando que la población recibiera condiciones igualitarias para vivir, ya que su interés se enfocaba en eso. Allí aclaró que pagaba impuestos en su país, cumpliendo con responsabilidades.

“Tengo muchos amigos en Colombia que no son precisamente millonarios y que aprueban varias medidas de este gobierno, así como critican otras. Ellos viven el país de la calle, del campo y del transporte público todos los días, y sienten la urgencia de profundizar las reformas sociales. El respaldo de la gente a este gobierno en las plazas de las principales ciudades de Colombia no es una señal menor”, contó.

“También pago impuestos en Colombia y asumo mi responsabilidad ciudadana en esa redistribución”, agregó.

En cuanto a su residencia en Estados Unidos, la famosa indicó que había similitudes con Colombia, subrayó que existían detalles relevantes que quedaban ‘colgados’ en el tema económico.

“No detesto a los Estados Unidos; aprecio muchas cosas que ocurren en ese país. Me alegra que hoy en Colombia, como en Estados Unidos, el servicio doméstico, por ejemplo, sea por fin mejor remunerado (aunque todavía muy, pero muy lejos de lo que se paga en EE. UU. Como sabes, ni siquiera a quienes tenemos un buen nivel de vida nos dan los números como para pagar diariamente una ‘muchacha del servicio’ en Estados Unidos)”.

Esta respuesta desencadenó la reacción de otras personas, tal y como fue el caso de Carolina Sanín, quien cuestionó al exfutbolista por los argumentos en los que basó su publicación.