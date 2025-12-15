Suscribirse

Gente

Margarita Rosa de Francisco se volvió a casar y mostró imágenes de la ceremonia; así lució el día de la boda

La artista se dio la oportunidad de dar el ‘sí’ por tercera vez, gozándose este instante con el hombre que la enamoró.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Periodista en Semana

15 de diciembre de 2025, 11:59 a. m.
Margarita Rosa de Francisco y su pareja
Margarita Rosa de Francisco y su pareja | Foto: Instagram @margaritarosa.defrancisco

Margarita Rosa de Francisco se ha mantenido de manera recurrente en la conversación pública, impulsada por sus opiniones políticas, su actividad en redes sociales y los cruces que ha protagonizado con otros personajes del ámbito nacional. Aunque sus posturas suelen generar polémica y dividir opiniones, la actriz ha reiterado en distintas ocasiones su defensa del derecho a expresarse con libertad y sin restricciones.

Más allá de su faceta pública, su vida personal ha despertado un interés constante entre seguidores y curiosos. Con el paso del tiempo, han surgido preguntas sobre sus relaciones sentimentales, experiencias íntimas y episodios determinantes que han marcado su trayectoria tanto en el plano profesional como personal, alimentando la atención sobre su historia fuera de los reflectores.

En una oportunidad, Margarita Rosa de Francisco se refirió de manera puntual a proyectos que contemplaba junto a su pareja, señalando su deseo de contraer matrimonio bajo un concepto simbólico y poco convencional. No obstante, dejó claro que prefería mantener esa dimensión de su vida alejada del escrutinio público y sin mayores detalles.

Contexto: Margarita Rosa de Francisco expuso por qué no tuvo hijos y destapó detalle sobre decisión que tomó: “Nunca se me quitó”

Sin embargo, recientemente esto dio un giro inesperado en plataformas digitales, ya que la celebridad compartió contenidos de lo que fue su unión con Will Van Der Vlugt. La ‘Mencha’ registró su boda en el mar, dejando sin palabras a todos sus fieles seguidores.

Margarita Rosa hizo un conteo regresivo, día a día, de cuánto faltaba para su ceremonia con el hombre que la flechó, despertando todo tipo de reacciones entre los curiosos. Su perfil de Instagram recopiló todo tipo de fotos con él, dejando al final el video de su unión.

En el clip, la actriz y su pareja se ven sonrientes frente al mar, acompañados de seres amados que los rodearon. La escritora se veía elegante, con un vestido claro y sencillo, además de zapatos planos y un ramo de flores.

El festejo y ceremonia se dieron en la playa, mostrando cómo se vivió este día especial. La emoción se notó en los asistentes de dicha fecha, quienes reflejaron su felicidad por este paso que dieron tras más de 10 años juntos.

Y vivieron felices para siempre”, escribió la actriz, quien ha sido reprochada por un tema académico.

Cabe recordar que meses atrás, durante una entrevista con Eva Rey en el programa Desnúdate con Eva, Margarita Rosa de Francisco —quien también abordó temas relacionados con Amparo Grisales— habló abiertamente sobre su vida sentimental. En ese espacio reveló que atraviesa un momento de estabilidad y bienestar emocional junto a su compañero, con quien mantiene una relación de más de 15 años.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Zulma Guzmán, mujer buscada por la muerte de dos niñas con talio, confesó por qué puso un GPS en el carro del papá de una ellas

2. Las hipótesis detrás del mortal accidente en la vía Segovia-Remedios, Antioquia, que dejó 17 fallecidos

3. Roomba se apaga tras décadas de liderazgo: del ícono del hogar inteligente a la bancarrota en Estados Unidos

4. Tolima vs. Junior por la final de la Liga Betplay: horario y dónde ver el partido en vivo

5. Nuevo tratamiento para la gonorrea: FDA aprueba nuevos antibióticos orales

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Margarita Rosa de FranciscoMatrimonioactriz colombiana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.