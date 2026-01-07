Margarita Rosa de Francisco cuestionó de forma directa la exaltación del heroísmo militar y el uso de las armas como vía para defender la patria, la libertad o la soberanía.

Esto, luego de que el presidente Petro, a quien ha seguido y defendido, hiciera un llamado a las calles a la ciudadanía para conocer las ordenes que dará a las Fuerzas Militares ante las amenazas de Estados Unidos.

En el trino, publicado a través de su cuenta de X, De Francisco sostiene que cualquier forma de heroísmo que implique matar, incluso al enemigo, es un contrasentido ético y no representa un camino válido para transformar la historia violenta de la humanidad.

De Francisco advierte que “fantasear con levantar las armas” en nombre de causas supuestamente superiores termina, inevitablemente, en la normalización de la muerte.

Desde esa mirada, como ella los describe, el mártir o héroe armado no constituye un referente moral ni político para los tiempos actuales, marcados, según su visión, por la urgencia de repensar los métodos con los que se persigue la libertad y la justicia.

La actriz recordó una de las imágenes más emblemáticas de la resistencia civil no violenta del mundo. El llamado “hombre del tanque” en la Plaza de Tiananmen, en Pekín, en 1989, cuando un ciudadano se plantó solo, con bolsas de mercado en las manos, frente a una fila de tanques del Ejército chino.

Para De Francisco, ese gesto encarna un mensaje de dignidad, paz interior y valentía moral que trasciende cualquier provocación armada.

En el cierre de su mensaje, hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro, invitándolo a recordar esa imagen “sublime” en el discurso que dará en plaza pública hoy, 7 de enero, a las 4 de la tarde.