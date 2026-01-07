Confidenciales

El llamado de Margarita Rosa de Francisco a Petro, previo al discurso militar que se espera durante las movilizaciones convocadas para hoy

La actriz se aparta de la visión de resistencia militar del jefe de Estado y rechaza el levantamiento de las armas sin importar la causa.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 12:33 p. m.
Margarita Rosa de Francisco y Gustavo Petro.
Margarita Rosa de Francisco y Gustavo Petro. Foto: Fotomontaje Semana

Margarita Rosa de Francisco cuestionó de forma directa la exaltación del heroísmo militar y el uso de las armas como vía para defender la patria, la libertad o la soberanía.

Esto, luego de que el presidente Petro, a quien ha seguido y defendido, hiciera un llamado a las calles a la ciudadanía para conocer las ordenes que dará a las Fuerzas Militares ante las amenazas de Estados Unidos.

“Daré órdenes a soldados, soldadas y patrulleros y patrulleras de la Policía”: el anuncio del presidente Petro en medio de las tensiones con EE.UU.

En el trino, publicado a través de su cuenta de X, De Francisco sostiene que cualquier forma de heroísmo que implique matar, incluso al enemigo, es un contrasentido ético y no representa un camino válido para transformar la historia violenta de la humanidad.

De Francisco advierte que “fantasear con levantar las armas” en nombre de causas supuestamente superiores termina, inevitablemente, en la normalización de la muerte.

Gustavo Petro recurre a la plaza pública en medio del choque con Donald Trump: esta es la jugada con la que busca mover a sus bases

Desde esa mirada, como ella los describe, el mártir o héroe armado no constituye un referente moral ni político para los tiempos actuales, marcados, según su visión, por la urgencia de repensar los métodos con los que se persigue la libertad y la justicia.

La actriz recordó una de las imágenes más emblemáticas de la resistencia civil no violenta del mundo. El llamado “hombre del tanque” en la Plaza de Tiananmen, en Pekín, en 1989, cuando un ciudadano se plantó solo, con bolsas de mercado en las manos, frente a una fila de tanques del Ejército chino.

Gustavo Petro y manifestación en la Plaza de Bolívar.
Gustavo Petro y manifestación en la Plaza de Bolívar. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana

Para De Francisco, ese gesto encarna un mensaje de dignidad, paz interior y valentía moral que trasciende cualquier provocación armada.

En el cierre de su mensaje, hizo un llamado directo al presidente Gustavo Petro, invitándolo a recordar esa imagen “sublime” en el discurso que dará en plaza pública hoy, 7 de enero, a las 4 de la tarde.

