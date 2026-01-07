Política

“Daré órdenes a soldados, soldadas y patrulleros y patrulleras de la Policía”: el anuncio del presidente Petro en medio de las tensiones con EE.UU.

El primer mandatario convocó al pueblo a marchar en las principales plazas del país. Pidió apoyo popular a su nombre.

Redacción Semana
7 de enero de 2026, 11:24 a. m.
El presidente Gustavo Petro se refirió a la crisis con Estados Unidos.
El presidente Gustavo Petro se refirió a la crisis con Estados Unidos. Foto: Semana/Ejército

El presidente Gustavo Petro elevó el tono frente a la crisis regional tras los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela y el deterioro de la relación bilateral con Washington.

Gustavo Petro recurre a la plaza pública en medio del choque con Donald Trump: esta es la jugada con la que busca mover a sus bases

A través de un trino publicado en su cuenta de X, el jefe de Estado se dirigió directamente a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional: Adelante soldados, mañana daré órdenes a soldados, soldadas y patrulleros y patrulleras de la Policía”, un mensaje que fue leído como una señal que Petro reafirma su autoridad constitucional como comandante supremo de las fuerzas, y del pueblo, como él mismo se denominó.

El pronunciamiento se da luego de que el presidente llamara una vez más al pueblo a movilizarse en las calles y en las principales plazas públicas para rechazar la injerencia de EE.UU. en los territorios latinoamericanos.

Álvaro Uribe da preocupante respuesta sobre si Trump podría actuar en Colombia como en Venezuela: “Las circunstancias se van pareciendo”
Patrullajes del Ejército Nacional de Colombia.
Patrullajes del Ejército Nacional de Colombia. Foto: Ejército Nacional

Además de esto, el primer mandatario también le pidió a los colombianos salir a las calles a demostrar si están dispuestos a defender la soberanía de Colombia.

La situación, enmarcada en un contexto de alta tensión luego de que el presidente Donald Trump ejecutara la operación militar en territorio venezolano, ha sido catalogada por Petro como una violación grave al derecho internacional y una amenaza directa para la estabilidad regional.

Angie Rodríguez defiende a Petro: “La persecución al señor presidente de la República obedece a su liderazgo mundial”
Gustavo Petro y manifestación en la Plaza de Bolívar.
Gustavo Petro y manifestación en la Plaza de Bolívar. Foto: Foto 1: Presidencia / Foto 2: Semana

Desde el inicio de la ofensiva, el huésped de la Casa de Nariño ha insistido en que Colombia no puede ser arrastrada a un conflicto armado transnacional ni convertirse en plataforma de agresión contra un país vecino.

El trino de Petro busca cerrar filas alrededor de la institucionalidad y enviar un mensaje de disciplina y obediencia a la Constitución y se une a los comentarios de la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, que ya había anunciado que las Fuerzas Armadas de Colombia estaban capacitadas para repeler un ataque de Estados Unidos en caso de que este ocurriera.

