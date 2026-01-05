Gente

Margarita Rosa de Francisco reaccionó tras situación en Venezuela y soltó particular pregunta: “La única opinión que me interesa”

La escritora comentó sobre lo vivido en Venezuela el pasado 3 de enero.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

5 de enero de 2026, 4:12 p. m.
Foto: YouTube Bravíssimo City TV

En la madrugada del sábado, 3 de enero, el mundo fue sorprendido por el anunciado ataque sobre Venezuela, teniendo como epicentro a Caracas. Desde esa ciudad, varios usuarios en redes sociales divulgaron imágenes de aviones, bombardeos y gente corriendo por las calles, algunas de ellas aun sin confirmar.

En esta operación, Estados Unidos arrestó a Nicolás Maduro, quien fue sacado del país y puesto a disposición de las autoridades. Donald Trump envió un mensaje al respecto en redes sociales, confirmando lo ocurrido en la madrugada.

Esta situación llevó a que se dieran distintas reacciones y comentarios al respecto en el panorama público e internacional, donde distintas figuras dieron sus perspectivas. Muchas personas celebraron esta captura del venezolano, mientras que otros reprocharon el actuar del país americano con respecto a este territorio latino.

Hija de Hugo Chávez reaparece en vivo para defender a Nicolás Maduro y lanza dura advertencia a Donald Trump: “No nos van a sacar”

Una de las que reaccionó en redes sociales fue Margarita Rosa de Francisco, quien no evitó dejar dos publicaciones relacionadas con lo que se vivía actualmente. La celebridad, que suele dar su opinión sobre el escenario geopolítico, afirmó que lo único que deseaba saber era el pensar de los venezolanos en medio de la noticia.

Noticias Destacadas