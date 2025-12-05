Suscribirse

Así reaccionó Margarita Rosa de Francisco a pelea entre Iván Cepeda y Paloma Valencia: “Mismo tono y textura”

La actriz no dudó en comentar el tensionante momento que se vivió en el Congreso entre los dos senadores.

Redacción Confidenciales
5 de diciembre de 2025, 1:27 p. m.
Paloma Valencia, Margarita Rosa de Francisco e Iván Cepeda. | Foto: Foto 1: Semana / Foto 2: Instagram de Margarita Rosa de Francisco / Foto 3: Semana

Margarita Rosa de Francisco, férrea defensora del presidente Gustavo Petro y su Gobierno, reaccionó a la tensionante pelea que se vivió entre los senadores Iván Cepeda y Paloma Valencia.

Todo ocurrió durante un debate de control político al Ejecutivo por las posibles infiltraciones de las disidencias de las Farc en las agencias de inteligencia del Estado.

El precandidato del Pacto Histórico le estaba respondiendo a la congresista por duros señalamientos que había hecho en su contra y sacó a relucir la condena contra Santiago Uribe, hermano del expresidente Uribe.

Ante las palabras de Cepeda, Valencia no dudó en contestar: “No me vaya a mandar a matar. No me vaya a mandar a matar, senador”. La discusión continuó y el hecho se volvió rápidamente viral, lo que desató muchas reacciones.

Una de estas fue la de la reconocida actriz, que no dudó en lanzarle un dardo, por medio de su cuenta de X, al Centro Democrático y más precisamente a su líder natural.

“‘No me vaya a mandar a matar’ en el mismo tono, acento y textura de la voz de su jefe político”, dijo y acompañó la publicación con el #ventriloquia.

