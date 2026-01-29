Gente

Margarita Rosa de Francisco reveló qué sería lo primero que haría como candidata a la presidencia: “Falo de la guerra”

La escritora compartió una publicación en la que soltó una idea particular e hipotética sobre el ámbito político.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

29 de enero de 2026, 12:39 p. m.
Margarita Rosa de Francisco
Margarita Rosa de Francisco Foto: Instagram @margaritarosa.defrancisco

Margarita Rosa de Francisco se ha consolidado como una de las grandes referentes de la televisión colombiana, reconocida por su carisma natural y la solidez de su talento actoral. A lo largo de su trayectoria, logró dejar huella en múltiples producciones, interpretando personajes que marcaron a generaciones y la convirtieron en una de las actrices más apreciadas por el público.

En los últimos años, la caleña decidió tomar distancia de los sets de grabación para concentrarse en otras pasiones y proyectos personales. Entre ellos, la escritura ocupa un lugar central, pues se transformó en un medio para expresar ideas, reflexiones y emociones con total libertad. Paralelamente, ha mantenido una presencia activa en redes sociales, especialmente como espacio para opinar sobre asuntos políticos y sociales, lo que ha despertado debates y reacciones divididas entre sus seguidores.

Recientemente, la artista volvió a captar la atención al compartir un mensaje llamativo en su cuenta oficial de X, plataforma donde suele manifestar su visión sobre la realidad nacional.

Margarita Rosa de Francisco soltó crudo mensaje y tiró sablazo sobre incómodo tema de las mujeres: “Qué problema tan jodido”

En esta publicación, Margarita Rosa utilizó un tono particular y aludió directamente al ambiente previo a la temporada electoral, dejando una reflexión que no pasó desapercibida y volvió a ponerla en el centro de la conversación pública.

Gente

Iker Casillas puso freno a incómodo tema relacionado con una colombiana: estalló para defenderse

Gente

Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 29 de enero

Gente

Horóscopo chino en febrero: los cambios que traerá su energía y elemento durante el mes

Gente

Silvestre Dangond y Luis Díaz se unieron con inesperada publicación; causaron asombro en internet

Gente

Se revelan los posibles números ganadores de la lotería para el 29 de enero, según Walter Mercado

Gente

Shakira conquista Asia: la barranquillera confirma que su gira mundial llegará a Japón tras éxito histórico de ‘Zoo’

Gente

Participantes de ‘La casa de los famosos’ le hicieron la encerrona a Alexa: “Dímelo en la cara”

Confidenciales

Margarita Rosa de Francisco cuenta el giro en su vida académica inspirado en el amor

Gente

Margarita Rosa de Francisco soltó crudo mensaje y tiró sablazo sobre incómodo tema de las mujeres: “Qué problema tan jodido”

Gente

Curioso mensaje de Margarita Rosa de Francisco sobre su personalidad que desató reacciones: “De toda la vida”

La escritora soltó un post en el que dijo qué sería lo primero que haría si fuera candidata a la Presidencia de Colombia, teniendo en cuenta un detalle que le llamaba la atención. La famosa indicó que haría un cambio puntual, buscando dar giro a un símbolo patrio.

De acuerdo con lo que explicó, Margarita Rosa de Francisco, que respondió a un piropo que recibió en plataformas digitales, afirmó que modificaría el símbolo de la espada de Bolívar para no hacer alusión a la guerra, buscando ubicar otro detalle de connotación distinta.

Como candidata a la Presidencia de Colombia, lo primero que haré será cambiar el símbolo de la espada de Bolívar por otro que no aluda al falo de la guerra: ¿un ave?, ¿una flor?, ¿un árbol?, ¿un libro?, ¿un camino?”, dijo.

Las reacciones no se hicieron esperar, respondiendo al post para reprochar su idea o apoyarla con respecto a los significados de estas piezas patrias.

Varios aseguraron que iban de la mano con su filosofía, mientras que otros la atacaron por su estilo de vida y la inclinación política que llevaba.

Más de Gente

Iker Casillas respondió tajante a la prensa

Iker Casillas puso freno a incómodo tema relacionado con una colombiana: estalló para defenderse

Margarita Rosa de Francisco

Margarita Rosa de Francisco reveló qué sería lo primero que haría como candidata a la presidencia: “Falo de la guerra”

Niño Prodigio comentó acerca de lo que vendrá para los signos.

Predicciones del Niño Prodigio para hoy jueves, 29 de enero

Horóscopo Chino

Horóscopo chino en febrero: los cambios que traerá su energía y elemento durante el mes

Esta es la publicación del cantante y el futbolista que causó sensación en TikTok.

Silvestre Dangond y Luis Díaz se unieron con inesperada publicación; causaron asombro en internet

Estas son las combinaciones con las que cada uno de los 12 signos del zodiaco podría ganar juegos de azar.

Se revelan los posibles números ganadores de la lotería para el 29 de enero, según Walter Mercado

Shakira anuncia fechas en Japón y rompe récords de taquilla con su tour 'Las mujeres ya no lloran'

Shakira conquista Asia: la barranquillera confirma que su gira mundial llegará a Japón tras éxito histórico de ‘Zoo’

La polémica se generó hace pocas horas en el set del reality del Canal RCN.

Participantes de ‘La casa de los famosos’ le hicieron la encerrona a Alexa: “Dímelo en la cara”

El plan VIP que incluye mesero, parqueadero y acceso exclusivo.

¿Adiós a las filas? Vive Claro lanza membresía VIP para conciertos en Bogotá: beneficios y cómo adquirirla

La agrupación Aterciopelados estará presente en Oiga Mire Lea, como componente de música y letras.

Aterciopelados hace historia: el emotivo regreso de Andrea Echeverri y Héctor Buitrago a los Grammy 2026

Noticias Destacadas