Margarita Rosa de Francisco reveló qué sería lo primero que haría como candidata a la presidencia: “Falo de la guerra”

Margarita Rosa de Francisco se ha consolidado como una de las grandes referentes de la televisión colombiana, reconocida por su carisma natural y la solidez de su talento actoral. A lo largo de su trayectoria, logró dejar huella en múltiples producciones, interpretando personajes que marcaron a generaciones y la convirtieron en una de las actrices más apreciadas por el público.

En los últimos años, la caleña decidió tomar distancia de los sets de grabación para concentrarse en otras pasiones y proyectos personales. Entre ellos, la escritura ocupa un lugar central, pues se transformó en un medio para expresar ideas, reflexiones y emociones con total libertad. Paralelamente, ha mantenido una presencia activa en redes sociales, especialmente como espacio para opinar sobre asuntos políticos y sociales, lo que ha despertado debates y reacciones divididas entre sus seguidores.

Recientemente, la artista volvió a captar la atención al compartir un mensaje llamativo en su cuenta oficial de X, plataforma donde suele manifestar su visión sobre la realidad nacional.

Margarita Rosa de Francisco soltó crudo mensaje y tiró sablazo sobre incómodo tema de las mujeres: “Qué problema tan jodido”

En esta publicación, Margarita Rosa utilizó un tono particular y aludió directamente al ambiente previo a la temporada electoral, dejando una reflexión que no pasó desapercibida y volvió a ponerla en el centro de la conversación pública.

La escritora soltó un post en el que dijo qué sería lo primero que haría si fuera candidata a la Presidencia de Colombia, teniendo en cuenta un detalle que le llamaba la atención. La famosa indicó que haría un cambio puntual, buscando dar giro a un símbolo patrio.

De acuerdo con lo que explicó, Margarita Rosa de Francisco, que respondió a un piropo que recibió en plataformas digitales, afirmó que modificaría el símbolo de la espada de Bolívar para no hacer alusión a la guerra, buscando ubicar otro detalle de connotación distinta.

“Como candidata a la Presidencia de Colombia, lo primero que haré será cambiar el símbolo de la espada de Bolívar por otro que no aluda al falo de la guerra: ¿un ave?, ¿una flor?, ¿un árbol?, ¿un libro?, ¿un camino?”, dijo.

Las reacciones no se hicieron esperar, respondiendo al post para reprochar su idea o apoyarla con respecto a los significados de estas piezas patrias.

Varios aseguraron que iban de la mano con su filosofía, mientras que otros la atacaron por su estilo de vida y la inclinación política que llevaba.