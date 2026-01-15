Gente

Curioso mensaje de Margarita Rosa de Francisco sobre su personalidad que desató reacciones: “De toda la vida”

La celebridad llamó la atención con un post que realizó, donde soltó un comentario particular.

Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

15 de enero de 2026, 3:30 p. m.
Margarita Rosa de Francisco, famosa actriz y escritora.
Margarita Rosa de Francisco se ha mantenido de manera permanente en el centro de la conversación pública, especialmente por sus opiniones políticas, su constante actividad en redes sociales y los cruces de ideas que ha protagonizado con diversas personalidades del ámbito nacional.

Aunque sus posturas suelen generar polémica y dividir opiniones, la actriz ha reiterado en distintas ocasiones la relevancia de defender la libertad de expresión como un derecho esencial, que debe ejercerse sin restricciones ni intentos de censura.

La celebridad suele soltar post de toda clase, llevando a que sus seguidores, y algunos curiosos, le debatan o respondan de distintas maneras. Margarita Rosa de Francisco volvió a causar revuelo, refiriéndose a una serie de palabras que solían lanzarle en estas plataformas.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la actriz compartió un trino en su cuenta oficial de X, donde hablaba directamente de un piropo que habría recibido en distintos espacios, señalando su forma de ser.

Margarita Rosa de Francisco, que comentó sobre la situación en Venezuela, afirmó que toda su vida había sido “revoltosa”, por lo que era una afirmación acertada. Allí, con su estilo, agradeció a quienes le soltaban este piropo, tomándolo de una forma particular.

Revoltosa de toda la vida, sí. Gracias por el piropo“, escribió.

Esto llevó a que algunas personas dejaran sus opiniones y comentarios, tratando de tomar como burla o crítica lo que mencionó en el post. Varios la apoyaron y elogiaron, mientras que otros aprovecharon para lanzar ataques por su forma de pensar.

Para algunos usuarios es claro que la escritora ha hablado sobre ella de maneras particulares, utilizando varios calificativos para definirse, lejos de lo que muchos piensan. La famosa ha dejado claro que lidia con los reproches de sus detractores, quienes suelen escribirle constantemente por estos espacios digitales.

Noticias Destacadas