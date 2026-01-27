Confidenciales

Margarita Rosa de Francisco cuenta el giro en su vida académica inspirado en el amor

La actriz contrajo matrimonio recientemente con el holandés Will van der Vlugt.

Redacción Semana
27 de enero de 2026, 4:07 p. m.
Margarita Rosa de Francisco, actriz colombiana, en Venecia (Italia). Foto: Getty Images

Margarita Rosa de Francisco ha mostrado en redes sociales la felicidad que vive con su pareja. La actriz se casó con Will van der Vlugt, un holandés con quien tiene una relación hace más de una década.

De Francisco publicó las imágenes de la idílica boda, al frente de la playa, y escribió al lado un mensaje: “Y vivieron felices para siempre”.

Y ahora, contó un detalle de su vida que la tiene feliz. La actriz, que acaba de graduarse de filósofa, está aprendiendo un nuevo idioma.

“Hace un año que estoy aprendiendo a hablar holandés, la lengua materna de mi compañero. Es un gran acontecimiento descubrir un idioma tan distinto y sobre el cual hay poco interés. Quisiera volver al español con el asombro y la inocencia de la aprendiz”.

Margarita Rosa de Francisco cuenta el giro en su vida académica inspirado en el amor

