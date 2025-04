La encrucijada del nuevo magistrado cercano al Pacto Histórico que llegó al CNE: ¿Votará el proceso contra Petro por presunta financiación irregular de su campaña?

Tal y como estaba cantado, Álvaro Echeverry fue elegido este martes 8 de abril como nuevo magistrado del Consejo Nacional Electoral en reemplazo de César Lorduy. Y, aunque no ha sido posesionado por el presidente Gustavo Petro, su llegada al organismo electoral supone una verdadera tensión, al menos, frente a la investigación por la presunta financiación irregular del hoy presidente que ya está en la práctica de pruebas.

Ser elegido como magistrado con el respaldo del Pacto Histórico y el petrismo no le supone un impedimento porque todos los togados en el CNE tienen una cercanía política.

Ese hipotético escenario lo resolvería la sala plena, donde cinco magistrados lo aceptarían y otros cuatro lo negarían. Como no hay mayorías absolutas entre los nueve magistrados que componen el CNE, un conjuez tendría en sus manos la decisión final.

Álvaro Echeverry no se pronunció este martes 8 de abril sobre cómo se moverá frente al proceso contra Petro en el CNE. “No conozco el expediente y no me pronunciaré”, afirmó.