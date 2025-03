Gustavo Petro le metió un ‘golazo’ al CNE que lo salvaría de la investigación por su campaña. Un magistrado petrista, a punto de llegar al tribunal

Echeverry se hizo ternar el 25 de marzo por el Partido Colombia Justa Libres, pero su cercanía con Gustavo Petro no puede esconderse. En la foto principal de su perfil, en la red social X, aparece la imagen del hoy presidente cuando era candidato y Francia Márquez, su fórmula vicepresidencial. Como si fuera poco, diseñó la estrategia de los 67.000 voluntarios del Pacto Histórico que le permitió a esa coalición recuperar 486.000 votos en 2022 y obtener tres nuevas curules.

En cambio, Plinio Alarcón Buitrago, el otro abogado que se postuló, trabajó en el Partido Mira y labora en el Consejo Nacional Electoral en la oficina jurídica, pero no tiene mayor opción porque no lo conocen en el Congreso. “Es una competencia de caballos con un solo equino”, dijo un senador, quien pidió reserva de identidad.

Los magistrados Benjamín Ortiz, Álvaro Hernán Prada, Maritza Martínez, Alfonso Campo y Cristian Quiroz seguirán en el grupo de quienes votarán contra el presidente en su investigación en el CNE. Mientras tanto, Fabiola Márquez y Alba Lucía Velásquez (ambas cercanas al palacio presidencial) tendrán un nuevo aliado: Álvaro Echeverry, quien votaría en favor del presidente. Altus Baquero no ha decidido, porque acompañó la formulación de cargos el pasado 8 de octubre de 2024, pero aclaró su voto porque, según él, el presidente tiene fuero constitucional.

Aunque las pruebas contables, documentales y testimoniales consignadas en un expediente de casi 500 páginas confirman que en la campaña de Petro se violaron los topes electorales por encima de los 5.300 millones de pesos en la primera y segunda vuelta presidencial, no habrá las mayorías suficientes para tomar una decisión y la investigación prescribirá por falta de mayorías calificadas.

Lo extraño en toda esta movida por el espacio que dejó Lorduy y que perdió la oposición a Petro, es que Cambio Radical, el Partido Liberal y el Conservador se quedaron quietos y no postularon candidatos a magistrado del CNE, un hecho que llevó a pensar que, posiblemente, le hicieron un favor a la Casa de Nariño.

En algunos mentideros políticos se especuló que Cambio Radical se habría quedado quieto a cambio de que el Gobierno de Gustavo Petro y otros sectores políticos respeten los acuerdos y le permitan al partido ocupar la presidencia de la Cámara de Representantes en el cuarto año legislativo. Esa tesis no está confirmada.

El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, le dijo a SEMANA que la colectividad no tenía mayor opción en el Senado. Y confirmó que el Partido de la U, hoy cercano a Gustavo Petro, le quiere arrebatar a su partido los espacios políticos, entre ellos la presidencia de la Cámara en 2026.

Prueba de que todos los astros políticos se alinearon alrededor del petrista Álvaro Echeverry es que el más opcionado en el Congreso hasta hace dos semanas era Darío Castro, hoy procurador delegado ante la Sección Primera del Consejo de Estado. Castro, abogado de la Universidad Libre, es cercano al procurador Gregorio Eljach, un hombre que se mueve como pez en el agua en el Senado y la Cámara. Los votos a su favor estaban casi listos, pero Eljach hizo saber que no “apadrina a nadie ni a nada”, que no tiene “compromisos políticos con nadie” y no respalda pretensiones ni aspiraciones de nadie.