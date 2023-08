Primicia | Miguel Polo Polo seguirá en el Congreso. Consejo de Estado rechazó las demandas que pedían anular su elección

Con ponencia de la magistrada Rocío Araújo Oñate, la Sección Quinta del Consejo de Estado determinó que -tras evaluar las pruebas documentales- no se puede inferir que Polo Polo hubiera incurrido en doble militancia política. En el fallo de 32 páginas conocido por SEMANA se revela que se cumplió con todo el trámite legal para su inscripción en las llamadas listas afro.

Igualmente, las normas aplicables a la comunidad afrodescendiente en contiendas electorales, o en sus espacios propios, no consagran ningún tipo de prohibición a los miembros de la etnia afro para que, simultáneamente, puedan ser o haber sido parte de una comunidad indígena.

“Así las cosas, teniendo en cuenta lo anterior, no es posible predicar la configuración de la doble militancia por pertenecer a dos comunidades étnicas, dado que estas no encajaban en las categorías dispuestas en la Constitución y la Ley 1475 del 2011; pues se reitera, solo contemplaron a los partidos y movimientos políticos con o sin personería jurídica y a los grupos significativos de ciudadanos”, agrega la decisión.

Por esto, no es posible predicar la configuración de la doble militancia, por pertenecer a dos comunidades étnicas de manera concurrente, debido a que, según las normas que regulan la citada prohibición, ésta se configura cuando un ciudadano milita o es miembro de manera simultánea en más de un partido, movimiento político o grupos significativo de ciudadanos y no por hacer parte de una o varias etnias, aun cuando el señor Polo Polo al momento de la inscripción no pertenecía a la mencionada comunidad indígena.