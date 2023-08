Consejo de Estado definirá si Miguel Polo Polo continúa en el Congreso: “Vamos a salir ganadores, hemos caminado sobre la verticalidad y legalidad”

“Hay unas demandas donde piden mi salida. En una de ellas porque, supuestamente, me habían reconocido como indígena. Eso es cierto, en parte. A mí me incluyen como indígena cuando yo era menor de edad, me incluye mi papá como núcleo familiar. Nunca adquirí un beneficio por parte de los indígenas, nunca una beca de estudio como ellos decían. Entré a mi universidad porque presenté un examen de admisión igual a todo el mundo, lo pasé con el cuarto mejor puntaje y me destaqué por ser el mejor estudiante en mi carrera. A mí me sacaron del censo indígena en 2019 —yo nunca fui a reuniones, al cabildo, nada porque nunca me interesó—, yo en el 2021 me autorreconozco como mayor de edad, como afro”, se defendió.