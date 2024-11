Atención: Iván Márquez se queda solo en la Segunda Marquetalia y surge una nueva disidencia en Colombia

El anuncio es fruto de los roces internos que se estaban presentando desde hace algunas semanas por la negociación de paz con el Gobierno Petro ya que Márquez no autorizó el uso del nombre de la Segunda Marquetalia en estos diálogos.

Por esa razón, los integrantes de la Marquetalia que estaban en ese encuentro lanzaron un ultimátum a Márquez para que se pronunciara públicamente y explicara la situación que se estaba presentando. Esto no ocurrió, el prófugo de la justicia no estableció contacto con ellos y este miércoles 20 de noviembre se conoció el retiro de estos delincuentes de este grupo para conformar otra disidencia.

En un comunicado los integrantes de la nueva disidencia aseguran que no comparten la postura que Márquez tuvo en esa carta que se presentó por lo que deciden partir cobijas. “La paz y los cambios democráticos y la reconciliación de los pueblos, no puede girar alrededor de una persona o personas. La paz no es propiedad privada o exclusiva de unos; la paz es de las comunidades”, dicen quienes abandonaron la Marquetalia y se unieron a la Coordinadora Guerrillera del Pacífico que está compuesta por los Comandos de Frontera y el ejército Bolivariano.