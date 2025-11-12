Suscribirse

Política

Angie Rodríguez, la directora del Dapre cercana al minSalud, será superintendente de Salud ‘ad hoc’ para Nueva EPS

La funcionaria fue designada por el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Rodríguez fue asesora de su despacho antes de trabajar para la Presidencia.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de noviembre de 2025, 2:59 p. m.
Angie Rodríguez es la persona que pasa más tiempo con el presidente Gustavo Petro y está atenta a la agenda de Gobierno.
Angie Rodríguez es la persona que pasa más tiempo con el presidente Gustavo Petro y está atenta a la agenda de Gobierno. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

El nuevo superintendente de Salud, Bernardo Camacho, no podrá interferir en las decisiones sobre Nueva EPS, la entidad prestadora del servicio de salud más grande del país. Camacho fue agente interventor designado por la misma Superintendencia que él ahora dirige durante nueve meses, entre 2024 y 2025, y esto le imposibilita tomar cualquier tipo de decisión sobre esa compañía.

La inhabilidad de Camacho fue un asunto anunciado y, pese a esto, el Gobierno persistió en su determinación, lo que hará que el superintendente de Salud no pueda participar en los procesos de la EPS más robusta del país, que supera los 11 millones de afiliados.

Pero la solución que aplicó el Ministerio de Salud también es objeto de críticas, pues designó como superintendente ad hoc para Nueva EPS a la actual directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, quien antes de trabajar en el despacho de la Presidencia fue la mano derecha del ministro Guillermo Alfonso Jaramillo en esa cartera.

Contexto: Los líos de Nueva EPS, contados por sus directivos: las declaraciones clave que analizó la Contraloría sobre la entidad

Es más, Rodríguez recibió el espaldarazo de Jaramillo para llegar a ese rol y estar sentada al lado del presidente Gustavo Petro, desde donde se convirtió en la sombra del jefe de Estado para los consejos de ministros, viajes internacionales y el manejo de su agenda.

“Desde esta designación, será responsable de conocer, tramitar y decidir las actuaciones administrativas relacionadas con la entidad, reafirmando su compromiso con la transparencia, la eficiencia institucional y la protección del derecho a la salud”, indicó el Dapre compartiendo el decreto de nombramiento en su cuenta de X.

Angie Rodríguez
La directora del Dapre, Angie Rodríguez, fue designada como superintendente 'ad hoc' para Nueva EPS. | Foto: FOTO: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA

Es decir: la misma oficina que dirige Rodríguez oficializó su designación como superintendente ad hoc para Nueva EPS, lo que será su tercera tarea en el poder ejecutivo, donde también ejerce como secretaria general de la Presidencia.

El documento fue firmado por el ministro Jaramillo y en este también se aceptó el impedimento que tiene Camacho “para conocer, intervenir y decidir sobre cualquier actuación administrativa relacionada con la Nueva EPS”.

Contexto: Las cuentas de Nueva EPS: así quedaron las auditorías financieras hasta 2022. La entidad es hermética con sus cifras

“Nombran como superintendente de Salud ad hoc para Nueva EPS a la directora del Dapre, muy cercana políticamente a Guillermo Alfonso Jaramillo. No se entiende para qué nombraron al incompetente Bernardo Camacho si sabían que tenía que declararse impedido respecto a la EPS más grande del país”, cuestionó el representante a la Cámara Andrés Forero.

Nueva EPS pasa por un proceso de intervención liderado por la Superintendencia Nacional de Salud. Esa entidad no ha publicado los estados financieros de 2024 y 2025, y su agente interventor anunció la realización de una auditoría forense al estado de cuentas de la compañía, que es de propiedad del Estado, a través del Grupo Bicentenario, y privada, por medio de las cajas de compensación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. ¿Competencia desleal? Aspirante a ‘La casa de los famosos Colombia’ denunció trampa en las votaciones de una de sus compañeras

2. Donald Trump sabía de los abusos a menores de Jeffrey Epstein y una víctima “pasó horas con él”, según revelan correos

3. Misterio en Bogotá: niño de dos años fue hallado en un vehículo y sus padres no aparecen

4. Captan a Claudia Bahamón junto a su nuevo amor en fecha especial; Valentina Taguado dejó evidencia en video: “Juntó el ganado”

5. Nueva demanda en contra del partido Progresistas, de María José Pizarro, que pide anular su personería jurídica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nueva EPSAngie Rodríguez

Noticias Destacadas

El Debate, entrevista de Diego Bonilla a María José Pizarro, senadora

Nueva demanda en contra del partido Progresistas, de María José Pizarro, que pide anular su personería jurídica

Angie Rodríguez es la persona que pasa más tiempo con el presidente Gustavo Petro y está atenta a la agenda de Gobierno.

Angie Rodríguez, la directora del Dapre cercana al minSalud, será superintendente de Salud ‘ad hoc’ para Nueva EPS

Redacción Semana
El año pasado, en una reunión de la comisión interinstitucional, un magistrado señaló: “Se pueden volver a tomar el Palacio de Justicia”.

Por orden de la Comisión de Acusaciones, este miércoles allanarán las oficinas del Consejo de Estado; estos son los detalles

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.