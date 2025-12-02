Política
Gustavo Petro cuestiona a la Registraduría y lanza crítica: “Eso sí se llama preparar un fraude”
El jefe de Estado se molestó por la aparición de una bandera de Estados Unidos en el sitio web de la Registraduría.
El presidente Gustavo Petro sembró dudas sobre el proceso electoral que se avecina para Colombia en 2026: los ciudadanos escogerán a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, así como al nuevo jefe de Estado.
Aunque ya ha cuestionado a la Registraduría, esta vez puso la lupa sobre la bandera de Estados Unidos y el logo de la embajada americana en Bogotá que aparecen en el sitio web de la autoridad electoral.
Las imágenes están acompañadas por el símbolo de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas con el siguiente texto: “Comunícate las 24 horas desde cualquier lugar del país en tus dispositivos móviles o fijos”.
Ese texto hace alusión a recomendaciones que da la Registraduría a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de corrupción de manera segura y gratuita, y también lo sugiere hacer a través de la Policía Nacional o la Secretaría de Transparencia del Gobierno.
El primer mandatario no ocultó su molestia por la aparición de la bandera de Estados Unidos en el sitio web, y su malestar coincide con los fuertes reparos que le ha hecho a la administración de Donald Trump y su inclusión en la lista Clinton.
En un mensaje que compartió en X, cuestionó: “¿Por qué la Registraduría deja que se intervengan nuestras elecciones en sus softwares por los EE. UU.? Eso sí se llama preparar un fraude”.
Contrario a las versiones de Petro, la autoridad electoral ha manifestado públicamente que cuenta con todas las capacidades para brindar las garantías en medio del proceso electoral que se aproxima.
Así lo sostiene frente a la opinión pública el registrador Hernán Penagos, y también en reuniones que sus funcionarios han tenido con el Gobierno nacional, los partidos políticos y la comunidad internacional.
Durante el congreso nacional agropecuario, Penagos aclaró: “Tendremos una auditoría internacional, tanto en la etapa material del proceso electoral como sobre los software de información. Se trata de garantizar absoluta tranquilidad sobre los algoritmos de los sistemas que procesan los resultados, así como del proceso en general”.