Suscribirse

Política

Gustavo Petro cuestiona a la Registraduría y lanza crítica: “Eso sí se llama preparar un fraude”

El jefe de Estado se molestó por la aparición de una bandera de Estados Unidos en el sitio web de la Registraduría.

GoogleSiga las noticias del mundo de la política en Discover y acceda a contenido exclusivo

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 12:45 p. m.
Gustavo Petro y Registraduría.
Gustavo Petro y Registraduría. | Foto: Presidencia/Semana-Guillermo Torres.

El presidente Gustavo Petro sembró dudas sobre el proceso electoral que se avecina para Colombia en 2026: los ciudadanos escogerán a los nuevos integrantes del Senado y la Cámara de Representantes, así como al nuevo jefe de Estado.

Aunque ya ha cuestionado a la Registraduría, esta vez puso la lupa sobre la bandera de Estados Unidos y el logo de la embajada americana en Bogotá que aparecen en el sitio web de la autoridad electoral.

Las imágenes están acompañadas por el símbolo de la Oficina contra la Droga y el Delito de Naciones Unidas con el siguiente texto: “Comunícate las 24 horas desde cualquier lugar del país en tus dispositivos móviles o fijos”.

Contexto: La Registraduría, con una alta favorabilidad entre los colombianos de cara a las elecciones de 2026

Ese texto hace alusión a recomendaciones que da la Registraduría a la ciudadanía para denunciar cualquier caso de corrupción de manera segura y gratuita, y también lo sugiere hacer a través de la Policía Nacional o la Secretaría de Transparencia del Gobierno.

El primer mandatario no ocultó su molestia por la aparición de la bandera de Estados Unidos en el sitio web, y su malestar coincide con los fuertes reparos que le ha hecho a la administración de Donald Trump y su inclusión en la lista Clinton.

En un mensaje que compartió en X, cuestionó: “¿Por qué la Registraduría deja que se intervengan nuestras elecciones en sus softwares por los EE. UU.? Eso sí se llama preparar un fraude”.

Gustavo Petro y la Registraduría
Gustavo Petro y la Registraduría | Foto: Foto Presidencia y foto SEMANA

Contrario a las versiones de Petro, la autoridad electoral ha manifestado públicamente que cuenta con todas las capacidades para brindar las garantías en medio del proceso electoral que se aproxima.

Así lo sostiene frente a la opinión pública el registrador Hernán Penagos, y también en reuniones que sus funcionarios han tenido con el Gobierno nacional, los partidos políticos y la comunidad internacional.

Durante el congreso nacional agropecuario, Penagos aclaró: “Tendremos una auditoría internacional, tanto en la etapa material del proceso electoral como sobre los software de información. Se trata de garantizar absoluta tranquilidad sobre los algoritmos de los sistemas que procesan los resultados, así como del proceso en general”.

Contexto: Hernán Penagos: “Cuando se golpea a la Registraduría, se socava el Estado de derecho”

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Profe Montoya envió conmovedor mensaje a J Balvin tras invitarlo a su concierto en Medellín

2. “Bolsillo roto”: Petro se desahogó por las “irreparables” consecuencias de la lista Clinton. Este es el fuerte mensaje

3. Nuevo DT de Santa Fe llegó y no dio esperanzas para 2026: palabras ‘queman’ en la hinchada

4. Luis Carlos Reyes recuerda polémico episodio en el Gobierno Petro: “Me criticó porque no sabía manejar el Congreso”

5. La Fiscalía denunció que personas “extrañas” se metieron a revisar el proceso de Nicolás Petro

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroRegistraduría

Noticias Destacadas

Gustavo Petro habla en entrevista sobre la crisis de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos.

“Bolsillo roto”: Petro se desahogó por las “irreparables” consecuencias de la lista Clinton. Este es el fuerte mensaje

Redacción Semana
El Gobierno sostuvo una reunión con representantes de los bancos para hablar de las inversiones forzosas.

Luis Carlos Reyes recuerda polémico episodio en el Gobierno Petro: “Me criticó porque no sabía manejar el Congreso”

Redacción Semana
Gustavo Petro, José Alexis Mahecha Acosta y Angie Rodríguez.

Este es el exdirector del DAS, cuyo nombramiento tiene distanciados a Gustavo Petro y Angie Rodríguez: su nombre genera ruido en la Casa de Nariño

Redacción Semana

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.