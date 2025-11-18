Confidenciales
Registrador reclama al Gobierno Petro por elecciones del 2026: “La seguridad debe ser garantizada”
El alto funcionario aseguró que el proceso electoral depende de todas las entidades del Estado.
El registrador Hernán Penagos aseguró que el éxito de las elecciones depende de todas las entidades del Estado, llamó la atención sobre las condiciones de seguridad y reclamó más apoyo del Gobierno de Gustavo Petro.
“La seguridad en Colombia, para unas elecciones libres y justas, la debe prestar el Gobierno nacional a través de su Ministerio de Defensa y su cúpula militar”, dijo el alto funcionario este 18 de noviembre.
En medio de su intervención, él pidió más respaldo de la Casa de Nariño en las tareas para garantizar las condiciones de orden público para las dos jornadas electorales que están previstas para el próximo año.
“Nosotros garantizamos transparencia e integridad, pero la democracia no es responsabilidad de una sola entidad, ni mucho menos el proceso electoral; su buen desarrollo depende de todos”, agregó el registrador.
En cuanto a las críticas que ha recibido la entidad, él aclaró: “Pueden asediar a la Registraduría todo el tiempo que sea, pero no vamos a ceder en la defensa de la autonomía y la independencia; no lo vamos a hacer porque es nuestro deber constitucional”.