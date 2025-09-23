Senadora Sandra Ramírez, exesposa de Tirofijo, advierte a Trump: “Nunca lo permitiremos”

La tensión entre el presidente Donald Trump y el dictador venezolano Nicolás Maduro sigue latente, teniendo en cuenta el despliegue militar estadounidense en el Caribe, orientado a combatir a los grupos narcotraficantes que envían grandes cantidades de drogas hacia Norteamérica, especialmente los provenientes de Venezuela, como el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles.

Sin embargo, al interior del régimen venezolano hay incertidumbre, dado que no desestiman que todo se trate de un plan dirigido contra Maduro, porque quien Estados Unidos ofrece una recompensa de US$50 millones.

Al dictador Maduro, Washington lo acusa de ser “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”.

En medio de la tensión entre Estados Unidos y el régimen venezolano, la senadora Sandra Ramírez, exesposa de Pedro Antonio Marín Marín, alias Tirofijo, quien fue el líder de Farc, advirtió al gobierno de Trump.

Ramírez compartió un video que tituló: “¡OJO! Si tocan a Venezuela, tocan a toda nuestra América. No a la guerra imperialista, la soberanía de nuestros pueblos se respeta".

Ya en el video, Ramírez menciona: “Enfrentamos un grave riesgo, la amenaza de una posible invasión de Estados Unidos contra nuestro hermano pueblo de Venezuela. Muy, pero muy grave”.

En tal sentido, la senadora aseguró que en caso de un ataque de Estados Unidos a Venezuela, las consecuencias para Colombia, supuestamente, serían mayores.

“Porque tenemos una frontera de más de 2.200 kilómetros con nuestros hermanos venezolanos, millones de familias, y el riesgo de convertirnos en una base militar de un conflicto ajeno. Eso nunca lo permitiremos”, agregó Ramírez en el video.