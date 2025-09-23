Suscribirse

NACIÓN

Senadora Sandra Ramírez, exesposa de Tirofijo, advierte a Trump: “Nunca lo permitiremos”

La senadora del Partido Comunes se refirió a la operación militar estadounidense en el Caribe.

Redacción Nación
23 de septiembre de 2025, 4:39 p. m.
Sandra Ramírez y Donald Trump
Sandra Ramírez y Donald Trump. | Foto: Pantallazo de video de la cuenta en X: @SandraComunes y Getty Images.

La tensión entre el presidente Donald Trump y el dictador venezolano Nicolás Maduro sigue latente, teniendo en cuenta el despliegue militar estadounidense en el Caribe, orientado a combatir a los grupos narcotraficantes que envían grandes cantidades de drogas hacia Norteamérica, especialmente los provenientes de Venezuela, como el Tren de Aragua o el Cartel de los Soles.

Sin embargo, al interior del régimen venezolano hay incertidumbre, dado que no desestiman que todo se trate de un plan dirigido contra Maduro, porque quien Estados Unidos ofrece una recompensa de US$50 millones.

Nicolas Maduro Donald Trump
De izquierda a derecha: Donald Trump y Nicolás Maduro. | Foto: Getty Images

Al dictador Maduro, Washington lo acusa de ser “uno de los mayores narcotraficantes del mundo”.

En medio de la tensión entre Estados Unidos y el régimen venezolano, la senadora Sandra Ramírez, exesposa de Pedro Antonio Marín Marín, alias Tirofijo, quien fue el líder de Farc, advirtió al gobierno de Trump.

Contexto: Maduro llama a campesinos venezolanos a “tomar las armas” ante posible ataque de Estados Unidos

Ramírez compartió un video que tituló: “¡OJO! Si tocan a Venezuela, tocan a toda nuestra América. No a la guerra imperialista, la soberanía de nuestros pueblos se respeta".

Ya en el video, Ramírez menciona: “Enfrentamos un grave riesgo, la amenaza de una posible invasión de Estados Unidos contra nuestro hermano pueblo de Venezuela. Muy, pero muy grave”.

Además, la congresista dijo que: “No se trata solo de Venezuela, se trata de toda la región”.

En tal sentido, la senadora aseguró que en caso de un ataque de Estados Unidos a Venezuela, las consecuencias para Colombia, supuestamente, serían mayores.

Contexto: “Ya veremos qué pasa”: Trump evitó hablar de la carta que le habría enviado Maduro, ¿qué dijo?

“Porque tenemos una frontera de más de 2.200 kilómetros con nuestros hermanos venezolanos, millones de familias, y el riesgo de convertirnos en una base militar de un conflicto ajeno. Eso nunca lo permitiremos”, agregó Ramírez en el video.

Por lo tanto, Ramírez aseguró que defender la soberanía de Colombia y “la de Venezuela, es defender la vida, el futuro de nuestros pueblos, con quienes tenemos un solo cordón umbilical. Nuestros hermanos venezolanos no están solos".

Sandra RamírezDonald TrumpNicolás Maduro

