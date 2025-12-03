El Pacto Histórico ya tiene personería jurídica para inscribir a sus candidatos a las elecciones de 2026. La Dirección Nacional de Vigilancia del Consejo Nacional Electoral publicó una resolución en la que acepta la fusión de los partidos Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo y el Comunista dentro de la colectividad única del Pacto Histórico.

Sin embargo, en ese documento no se menciona a la Colombia Humana ni a Progresistas como parte de ese nuevo grupo político que queda oficializado ante la ley, por lo que se alista una nueva ponencia que buscaría, al menos, la entrada de Progresistas, la colectividad de la senadora María José Pizarro.

La decisión es un salvavidas del CNE a la inscripción de los candidatos del Pacto Histórico para las elecciones de 2026 y no exime a los partidos que lo integran del pago de las sanciones que ya se les habían aplicado, pues el monto de estas será descontado de los gastos de funcionamiento.

“Producto de la disolución del Partido Unión Patriótica, el Partido Polo Democrático Alternativo y el Partido Comunista Colombiano, el Movimiento Político Pacto Histórico asumirá todos los derechos y las obligaciones de dichas organizaciones políticas”, detalla ese documento.

El CNE reconoció como directivos del nuevo partido a Aída Avella, Jahel Quiroga, Felipe Santos de Francisco, Gabriel Becerra, Carlos Alberto Benavides, Antonio Javier Peñalosa, Cristian Kevin Gómez, Alirio Uribe, Marylen Serna, Alfredo Mondragón, Alejandro Ocampo, Etna Tamara Argote, Claudia Flórez, Gloria Inés Ramírez y Jaime Caicedo Turriago.

Congresistas y dirigentes del Pacto Histórico. | Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA

No obstante, aclaró que el registro de esas personas es de carácter provisional y está supeditado a la terminación de los procesos pendientes, lo que obliga a los partidos a pagar las sanciones que tienen en curso.

El plazo para saldar sus pendientes administrativos es de 15 días hábiles a partir de la notificación por parte del CNE y el partido tendrá que documentar esos trámites ante la corporación, con el objetivo de que su entrada en funcionamiento quede en firme.