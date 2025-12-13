Suscribirse

Política

Álvaro Uribe dice que Iván Cepeda quiere engañar al sector privado y lo compara con Hugo Chávez: “Le queda difícil”

El expresidente reaccionó así tras la reunión del candidato presidencial con representantes del sector privado.

Redacción Semana
13 de diciembre de 2025, 9:17 p. m.
Iván Cepeda, candidato presidencial, Álvaro Uribe, líder del Centro Democrático y expresidente de Colombia, y Hugo Chávez, desaparecido dictador de Venezuela.
De izquierda a derecha: Iván Cepeda, Álvaro Uribe y Hugo Chávez. | Foto: Redes sociales.

Este sábado, el líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, posteó un mensaje cuestionando la postura del candidato presidencial Iván Cepeda frente al sector privado, comparándolo con Hugo Chávez.

“Chávez engañó al sector privado cuando era candidato, lo atrajo y en el gobierno lo acabó. Es lo que quiere hacer Cepeda, claro que a Cepeda le queda más difícil porque Chávez era más simpático”, escribió Uribe.

Días atrás, el exgobernante había reposteado una entrevista entre el periodista peruano Jaime Baily y Chávez.

“Si tú ganas la presidencia, ¿te vas a llevar bien con los empresarios o los vas a tratar mal?“, le preguntaba el periodista.

“No, es que ya me llevo bien con ellos, me reúno permanentemente con ellos, estoy explicándoles el proyecto de nosotros, porque es, por una parte, endógeno, es revitalizar la industria nacional”, respondió Chávez.

Iván Cepeda
Álvaro Uribe criticó a Iván Cepeda. | Foto: COLPRENSA

Ellos están muy interesados en el proyecto, y cada día se van bajando los telones, esos que han querido lanzarnos de socialistas, de enemigos de la empresa privada”, dijo Chávez.

Las críticas surgen tras una reunión del 9 de diciembre entre el candidato presidencial y un grupo de empresarios de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) en el exclusivo Club El Nogal, en Bogotá.

“Este grupo, reúne a 36 asociaciones y gremios empresariales, con presencia en sectores como manufacturas, agroindustria, gastronomía, salud, farmacéutico, tecnología, logística, movilidad sostenible, cajas de compensación, medios de comunicación y servicios, representando a unas 6.000 empresas”, dijo Cepeda.

Pero él no fue el único blanco de las críticas. También las recibió María Claudia Lacouture, la presidenta de Amcham, quien agradeció la reunión con Cepeda.

“En Amcham Colombia seguimos escuchando las propuestas y posiciones de quienes aspiran a la Presidencia de la República. Gracias al senador Iván Cepeda por el espacio con afiliados y gremios de Alianza Aliadas para conocer sus posiciones y responder inquietudes sobre los principales retos de #Colombia“, escribió la líder gremial.

El post de Uribe cuestionando a Cepeda y comparándolo con Chávez ya tiene más de 1.000 repost, 640 comentarios y 6.000 me gusta.

Noticias Destacadas

