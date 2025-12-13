Álvaro Uribe dice que Iván Cepeda quiere engañar al sector privado y lo compara con Hugo Chávez: “Le queda difícil”

Este sábado, el líder del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, posteó un mensaje cuestionando la postura del candidato presidencial Iván Cepeda frente al sector privado, comparándolo con Hugo Chávez.

“Chávez engañó al sector privado cuando era candidato, lo atrajo y en el gobierno lo acabó. Es lo que quiere hacer Cepeda, claro que a Cepeda le queda más difícil porque Chávez era más simpático”, escribió Uribe.

Días atrás, el exgobernante había reposteado una entrevista entre el periodista peruano Jaime Baily y Chávez.

“Si tú ganas la presidencia, ¿te vas a llevar bien con los empresarios o los vas a tratar mal?“, le preguntaba el periodista.

“No, es que ya me llevo bien con ellos, me reúno permanentemente con ellos, estoy explicándoles el proyecto de nosotros, porque es, por una parte, endógeno, es revitalizar la industria nacional”, respondió Chávez.

Álvaro Uribe criticó a Iván Cepeda. | Foto: COLPRENSA

“Ellos están muy interesados en el proyecto, y cada día se van bajando los telones, esos que han querido lanzarnos de socialistas, de enemigos de la empresa privada”, dijo Chávez.

Las críticas surgen tras una reunión del 9 de diciembre entre el candidato presidencial y un grupo de empresarios de la Cámara de Comercio Colombo Americana (Amcham) en el exclusivo Club El Nogal, en Bogotá.

“Este grupo, reúne a 36 asociaciones y gremios empresariales, con presencia en sectores como manufacturas, agroindustria, gastronomía, salud, farmacéutico, tecnología, logística, movilidad sostenible, cajas de compensación, medios de comunicación y servicios, representando a unas 6.000 empresas”, dijo Cepeda.

Pero él no fue el único blanco de las críticas. También las recibió María Claudia Lacouture, la presidenta de Amcham, quien agradeció la reunión con Cepeda.

Iván Cepeda inicia diálogo con empresarios de Colombia como parte de su propuesta de gobierno de diálogo nacional.



Bogotá, diciembre 9 de 2025– Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, se reunió este martes con empresarios de Colombia para dar inicio a un… pic.twitter.com/8I9T3U8kYN — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) December 9, 2025

“En Amcham Colombia seguimos escuchando las propuestas y posiciones de quienes aspiran a la Presidencia de la República. Gracias al senador Iván Cepeda por el espacio con afiliados y gremios de Alianza Aliadas para conocer sus posiciones y responder inquietudes sobre los principales retos de #Colombia“, escribió la líder gremial.

En @AmChamCol seguimos escuchando las propuestas y posiciones de quienes aspiran a la Presidencia de la República. Gracias al senador @IvanCepedaCast por el espacio con afiliados y gremios de @AliadasAlianza para conocer sus posiciones y responder inquietudes sobre los… pic.twitter.com/l1tRwbodDH — Maria Claudia Lacouture (@mclacouture) December 9, 2025