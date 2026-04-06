La escoba, el nuevo símbolo de la campaña presidencial de Sergio Fajardo

Sergio Fajardo, candidato presidencial, anunció que la lucha contra la corrupción será el eje principal de su campaña y presentó la escoba como el nuevo símbolo del proyecto político.

Rodeados de escobas, Fajardo y su fórmula vicepresidencial, Edna Bonilla, arribaron a la sede central de Ecopetrol, en Bogotá, y presentaron el decálogo para enfrentar este fenómeno criminal del Estado.

Sergio Fajardo cuestionó silencio de Iván Cepeda sobre reuniones del abogado de Papá Pitufo con Jorge Lemus: “Cómplice”

Se trata de diez de acciones que, más allá de denunciar a las personas que se roban los recursos públicos, pretende que a la ciudadanía se le devuelva lo que es suyo y se vea materializado en soluciones para su vida.

“Vamos a recorrer el país, mostrar los elefantes blancos que hay, porque en Colombia se están robando las necesidades de la gente. Llegó la escoba hasta el final de esta campaña”, mencionó Sergio Fajardo.

Jorge Enrique Robledo, Sergio Fajardo y Edna Bonilla. Foto: Campaña de Sergio Fajardo.

Mientras que Edna Bonilla manifestó: “Si se recuperan los dineros robados por la corrupción, será otro el país en el que podemos vivir”.

Decálogo anticorrupción

Estas fueron las diez acciones expuestas por Fajardo y Bonilla:

“No todo vale para llegar al poder. Así como se llega al poder, así se gobierna. Por eso tenemos una campaña cívica, ciudadana y sin compromisos políticos corruptos”.

Sergio Fajardo responde al suegro de Paloma Valencia, sobre adhesión a su campaña. Esto dijo

“Aumentar la capacidad para investigar, sancionar e impedir la corrupción. Dotar con personal idóneo, recursos suficientes, tecnología de punta y mecanismos jurídicos eficaces a todas las entidades que participan en la lucha contra la corrupción”.

“Concentrar esfuerzos anticorrupción, hoy dispersos, en la agencia nacional anticorrupción en cabeza de la Presidencia. Integrar funciones que hoy tienen distintas oficinas y entidades bajo una sola entidad que coordine la agenda, las herramientas y los actores del sistema (Procuraduría, Fiscalía, Dian, Etc.), generando coordinación, ahorro, eficiencia y modernizando los procesos”.

Sergio Fajardo y Edna Bonilla. Foto: Campaña de Sergio Fajardo.

“Vigilancia reforzada y seguimiento a proyectos de inversión sensibles. La lista de los 30 proyectos de inversión más importantes, a los cuales se dará seguimiento especial y con la modalidad de ‘contratistas al tablero’”.

“Poner la lupa sobre entidades que manejan recursos públicos, pero escapan por su naturaleza jurídica los controles y la vigilancia estatal. Por ejemplo, Ecopetrol, Findeter, fondos especiales como el Fomag o fondos parafiscales”.

Sergio Fajardo advirtió sobre las “peligrosas” consecuencias de liberar a cabecillas de bandas criminales

“Recuperar los bienes y activos ilícitos y orientarlos a la reparación social y comunitaria. Para esto se acelerarán los procesos de apropiación estatal, de claridad y punto final de los procesos y de disposición de los bienes y activos”.

“Servidores públicos idóneos con selección transparente y meritocrática. No vamos a bajar los estándares de los cargos para pagar favores políticos y acomodar gente, vamos a asegurar que sean consecuentes con el nivel de responsabilidad y sin buscar favorecer a nadie”.

Sergio Fajardo, candidato presidencial. Foto: Juan Carlos Sierra-Semana