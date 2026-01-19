Tras la reunión entre el Ministerio de Hacienda y 16 gobernadores sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica, Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, aseguró que fue un encuentro “para una foto”.

“Lo primero que quiero destacar es que esta fue una reunión para una foto. Una foto que debió haber tomado lugar antes de haber decretado la emergencia económica”, manifestó el gobernador.

Y agregó: “No hubo humo blanco, solo humo. Como nos tiene acostumbrados este Gobierno. Nosotros, los mandatarios seccionales, quedamos en manos, y todos los colombianos, de la Corte Constitucional".

De acuerdo con Rendón, Antioquia solicitará esta semana una medida temprana de excepción, alegando inconstitucionalidad.

“A ver si en la Sala Plena que habrá de tener la Corte en los próximos días pueden suspender los efectos, sobre todo tributarios, que están contenidos con relación con los departamentos en los decretos de emergencia económica”, dijo.

El gobernador expresó que, si al terminar el mes no hay pronunciamiento de la Corte, “el departamento de Antioquia se sostiene en lo que ratificamos la semana anterior”.

Reunión entre el Gobierno nacional y gobernadores de Colombia. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA.

“Haremos uso del instrumento de la excepción de inconstitucionalidad porque claramente lo que está contenido en la emergencia económica violenta los artículos 294 y 362 de la Constitución y afecta gravosamente, de manera desproporcionada, las rentas de nuestro departamento”, manifestó tras la reunión.

De nuevo, arremetió contra el Gobierno nacional, asegurando que como gobernador no va a permitir que “en época electoral cuadre caja para seguir fortaleciendo su empleo militante, con cargo a los recursos con los que financiamos la salud, educación y deporte”.

Y aseguró que existe “una clara insatisfacción” por parte de los gobernadores por cómo el Gobierno nacional les quita un tributo por licores, tabaco y juegos de azar.

Por otro lado, Armando Benedetti, ministro del Interior, aseguró que sí hay acuerdo frente a las dificultades a raíz de los impuestos y que la nación se comprometió en compensar a las regiones en caso de que se afecten sus finanzas.