“No hubo humo blanco, solo humo”: Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, calificó el encuentro con el Gobierno como una “reunión para una foto”

Tras una reunión convocada por el cabeza del Ministerio de Hacienda, el mandatario departamental aseguró que no se llegó a un acuerdo.

Redacción Semana
19 de enero de 2026, 5:59 p. m.
Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, habló tras reunión convocada por el Gobierno nacional con los mandatarios departamentales inconformes con el decreto de emergencia económica.
Tras la reunión entre el Ministerio de Hacienda y 16 gobernadores sobre la aplicación de los decretos de emergencia económica, Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia, aseguró que fue un encuentro “para una foto”.

“Lo primero que quiero destacar es que esta fue una reunión para una foto. Una foto que debió haber tomado lugar antes de haber decretado la emergencia económica”, manifestó el gobernador.

Y agregó: “No hubo humo blanco, solo humo. Como nos tiene acostumbrados este Gobierno. Nosotros, los mandatarios seccionales, quedamos en manos, y todos los colombianos, de la Corte Constitucional".

De acuerdo con Rendón, Antioquia solicitará esta semana una medida temprana de excepción, alegando inconstitucionalidad.

