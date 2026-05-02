“La política exterior se encuentra en uno de sus puntos más bajos de las últimas décadas”: Guillermo Fernández de Soto

“Quiero iniciar estas palabras con una reflexión sobre la misión Artemis II, que se cumplió exitosamente en días pasados.

"Colombia debe ser un buen vecino, pero eso ya es una tarea del próximo presidente, porque creo que a Petro ya no le alcanza"

Esta mantuvo en vilo a la humanidad durante un viaje histórico de 10 días. Generó un sentimiento conmovedor de cohesión social, a pesar de que estamos viviendo un momento convulso de divisiones y conflictos en Medio Oriente, la guerra contra Ucrania o la incertidumbre en Venezuela por la urgente recuperación de la democracia y sus instituciones. Unas elecciones libres y trasparentes se hacen cada vez más necesarias.

La misión marcó el exitoso regreso del ser humano a la órbita lunar tras más de 50 años. Fue el primer vuelo tripulado de este programa, con lo cual se ha preparado el camino para un nuevo alunizaje y un próximo viaje a Marte.

Vea la entrevista de la editora general de SEMANA, Cristina Castro, con Guillermo Fernández de Soto y Andrés Rugeles

Ustedes se preguntarán: ¿qué tiene que ver Artemis II con la publicación de nuestro libro y las reflexiones que contiene sobre política exterior de Colombia?

La respuesta es sencilla, pero profunda: debemos preservar y cultivar siempre la capacidad colectiva de soñar y pensar en grande. Ahí está la magia de la inspiración y la creación para transformar la realidad.

Guillermo Fernández de Soto y Andrés Rugeles, autores del libro " Colombia global " en entrevista con Cristina Castro. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En ese sentido, debo destacar que, en un mensaje reciente publicado en la red social “X”, desde la cuenta “Enséñame de Ciencia”, sus autores indicaban que “ella (Christina Koch, miembro de la tripulación) no le bajaron la Luna… ¡fue por ella!”.

Es precisamente lo que hemos hecho en este libro. Nosotros tampoco hemos esperado a que nos bajen la Luna ni a que nos dicten las pautas de la política exterior de los próximos años. Hemos decidido ir por ella y plasmar aquí una propuesta de política exterior para el próximo gobierno (2026-2030), independientemente de quién gane, así como trazar una hoja de ruta para la siguiente década.

El excanciller Guillermo Fernández de Soto aseguró que la política exterior del país está en su punto más bajo, evaluó el legado del Gobierno Petro en ese frente y presentó su libro 'Colombia global'. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/6C0Ewq4mR1 — Revista Semana (@RevistaSemana) April 30, 2026

Colombia Global es una propuesta para recuperar la voz, la presencia, la influencia y el prestigio internacional del país, sobre la base de una “Diplomacia para la Seguridad y el Desarrollo”, concebida como una herramienta para proteger al país, impulsar su crecimiento económico y generar bienestar para todos los ciudadanos.

“Colombia no puede terminar como un mercachifle internacional”: Guillermo Fernández de Soto y Andrés Rugeles presentan ‘Colombia global’

Se trata de un texto plural e incluyente, concebido como un bien público nacional y regional. Esperamos que sus ideas sean consideradas por los distintos sectores del país: el gobierno, la academia, la sociedad civil, los empresarios y gremios, así como los organismos internacionales.

Igualmente, aspiramos a que sus propuestas sean evaluadas e incorporadas por las campañas políticas en sus programas de gobierno, y por el próximo presidente y canciller de Colombia en la definición de la estrategia internacional del país.

Es, en pocas palabras, un manual —de la A a la Z— para pilotear la nave. No hay tiempo que perder. El norte debe estar claramente definido. Los instrumentos deben estar calibrados. El capitán requiere sabiduría y capacidad de acción y, sobre todo, debe rodearse de los mejores.

Guillermo Fernández de Soto y Andrés Rugeles autores del libro " Colombia global " en entrevista con Cristina Castro editora de Mundo revista Semana Bogota abril 17 del 2026 Foto Guillermo Torres Reina - SEMANA Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Luego de ganar una campaña presidencial —y lo digo por experiencia personal—, surge inevitablemente la misma pregunta: ¿qué vamos a hacer y cómo lo vamos alcanzar? En estas páginas —de manera modesta— me permito afirmar que podrán encontrar muchas respuestas. Quizás no todas, pero sí un número significativo. Y las que no estén, estaremos siempre dispuestos a aportarlas con sentido patriótico, con el único propósito de defender los intereses nacionales.

No estamos en la lógica de buscar un cargo público ni bajo los efectos de los egos o las vanidades personales. Estamos por encima de ello.

El excanciller Guillermo Fernández de Soto alista el lanzamiento del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales

Tengo la certeza de que los años brindan la experiencia y la sabiduría necesarias para evaluar de manera objetiva cada situación y proponer rutas de acción. También otorgan la distancia requerida para saber cuándo el semáforo está en rojo, en amarillo o en verde, o cuándo simplemente no funciona y requiere reparación. Al final del día, es —literalmente— una cuestión de “canas”. Por ello, Leonardo da Vinci solía decir a sus discípulos: “La sabiduría es hija de la experiencia”.

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La idea de este libro nació un domingo, hace un año, con una llamada de Andrés Rugeles, con quien tengo la enorme fortuna de trabajar juntos desde hace más de 20 años en la Cancillería, la Comunidad Andina, La Haya, Naciones Unidas en Nueva York, la CAF —banco de desarrollo de América Latina y el Caribe— y el Consejo Colombiano de Relaciones Exteriores (CORI).

Esa tarde llegamos a la conclusión de que era fundamental emprender este proyecto. Al día siguiente, lunes, consultamos con Planeta y nos dieron luz verde para avanzar. Existía todo el interés en publicarlo. Sabíamos que teníamos que poner los motores a toda marcha. Estábamos contra el reloj y en medio de un país en movimiento y una región y un mundo convulsos.

Nuestra fuente de inspiración fueron las discusiones y reflexiones recurrentes que hemos sostenido en el seno del CORI, cuyos miembros nos acompañan hoy como Luis Carlos Villegas, Andrés Rugeles, Camilo Reyes, Saúl Pineda y Camilo Jaimes. Sus aportes han sido fundamentales.

Guillermo Fernández de Soto, presidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales, habla sobre el libro 'Colombia Global', que se lanza este jueves. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/anG64G4e0U — Revista Semana (@RevistaSemana) April 30, 2026

Desde ese momento, la conceptualización y escritura de este libro la emprendimos a cuatro manos con Andrés. Hemos conformado una dupla que ha aportado rigor académico, profundidad intelectual, capacidad prospectiva y experiencia práctica en los asuntos públicos. Y este equipo se enriqueció con el conocimiento, la juventud y el ímpetu de Tatiana Dangond y Mario Carvajal Cabal, quienes han sido unos colaboradores inigualables y por quienes tenemos una profunda gratitud.

Este grupo lo denominé el “dream team”. Tenía el balance adecuado en el sentido más amplio de la palabra. Incluía tres generaciones de colombianos con un apetito increíble por los temas internacionales. Sus miembros representan diferentes regiones del país, como el Caribe, el Pacífico y los Andes. Reflejan un espíritu incluyente y representativo. A todos nos unen tres elementos centrales: la convicción por la excelencia, la preocupación sana por el futuro internacional de Colombia y la vocación innata de servir.

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El libro parte de un diagnóstico muy claro del contexto internacional y nacional.

El país está inmerso en un escenario global que afronta un momento de cambio y transición, marcado por la “geopolítica de la incertidumbre”. Este se caracteriza por la fragmentación, polarización y fragilidad.

La competencia estratégica entre EE. UU. y China, acompañada de actores revisionistas, tenderá a incrementarse en los próximos años. La rivalidad entre las grandes potencias puede derivar en tensiones, enfrentamientos y guerras comerciales y tecnológicas con consecuencias aún inciertas.

A nivel interno, durante el cuatrienio 2026-2030, el país deberá atender una situación de múltiples crisis —que hemos denominado “pentacrisis”— en temas cruciales como el fiscal, la salud, la energía, la seguridad y las relaciones internacionales.

La política exterior se encuentra en la actualidad en uno de sus puntos más bajos de las últimas décadas. Esa es una de las herencias que nos dejará el presidente Petro.

La seguridad nacional se ha comprometido. El daño al país ha sido profundo por falta de liderazgo, visión y rigor.

Se perdió el sentido de la realidad ante la falta de diálogo de alto nivel político, el trabajo con el sector empresarial, la academia y la sociedad civil, y los ataques a una carrera diplomática —que profundamente respetamos y apoyamos—.

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En respuesta a esta situación, el libro propone una estrategia sustentada en doce principios rectores y seis ejes de acción, cuya combinación permitirá una reingeniería orientada a salvaguardar los intereses nacionales y la soberanía; fortalecer la seguridad y el control territorial; asegurar la prosperidad económica; y promover el desarrollo humano.

En esencia, proponemos un nuevo internacionalismo, basado en un “realismo con valores”, que permita actuar con coherencia en un entorno internacional cada vez más complejo.

Entre los principios rectores se destacan el Respice Omnia —mirar al universo, mirar al conjunto—, la autonomía e interdependencia estratégicas, la defensa de la democracia, el respeto por el derecho internacional, el multilateralismo renovado, la buena vecindad y el desarrollo fronterizo, así como la construcción de consensos internos que consoliden una política exterior de Estado, estable y de largo plazo.

Tengo la certeza que toda política exterior debe basarse en principios que definan líneas rojas claras; de lo contrario, se pierde el rumbo y se cae en el vacío.

Los ejes de acción se articulan en seis pilares: la integración y concertación regional, con un enfoque pragmático; una estrategia robusta de relaciones bilaterales que diversifique alianzas hacia Asia-Pacífico, Europa, los países del Golfo, África y el Sur Global; el fortalecimiento de la seguridad y el desarrollo fronterizo, junto con una gestión integral de la migración; un multilateralismo renovado, orientado a resultados y al liderazgo en temas globales; una política integral de atención a los colombianos en el exterior, que los reconozca como un activo estratégico del país; y el fortalecimiento de la institucionalidad en política exterior.

En este marco, Colombia debe proyectarse desde lo regional hacia las Américas y el mundo, reconstruyendo alianzas y desarrollando agendas que respondan a los desafíos globales y generen nuevas oportunidades.

El país debe insertarse en las cadenas globales de valor, atraer inversión, impulsar el turismo y consolidarse como proveedor confiable de alimentos, energías limpias, minerales estratégicos y servicios, posicionándose como un hub logístico entre América Latina y el mundo.

Colombia tiene el potencial para convertirse en un “país solución”, pero requiere estrategia, liderazgo y coherencia.

El objetivo es claro: que la política exterior contribuya directamente a la seguridad nacional, al crecimiento económico, a la generación de empleo y al desarrollo sostenible.

Este esfuerzo exige una articulación efectiva entre el Estado, el sector productivo, la academia y la sociedad civil, entendiendo que la política exterior es una herramienta colectiva para el desarrollo nacional.

Necesitamos una estrategia internacional integral que genere seguridad, inversión y empleo. Esa es la esencia de una Colombia Global.

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Para finalizar, quiero resaltar la idea que todos somos una comunidad de destino. Ello exige unidad, disposición al sacrificio y un norte común.

En nuestro caso, tenemos la responsabilidad de pensar en grande por Colombia y enrutarla por el camino correcto a partir de agosto de 2026. Es un deber moral y ético con nuestros hijos y próximas generaciones.

*Guillermo Fernández de Soto es excanciller y exembajador de Colombia ante las Naciones Unidas. Hoy es presidente del Consejo Colombiano de Relaciones Internacionales (Cori).