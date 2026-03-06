El presidente Gustavo Petro volvió hacer referencia a la controversia que se desató en el país por una película que financió su Gobierno. Lo hizo desde Chicago, Estados Unidos, en la declaración que dio este viernes, 6 de marzo, durante el funeral del líder de derechos humanos Jesse Jackson.

La producción se enfoca en retratar la vida del almirante José Prudencio Padilla, prócer de la independencia.

En uno de los apartes del discurso, el jefe de Estado expresó que la polémica se originó porque sale “cinco segundos” en esa película, la cual ha recibido cuestionamientos desde diferentes sectores políticos, que han advertido que se tarta de un “despilfarro” de recursos.

“Viví un debate con la prensa colombiana —la mayor parte no me quiere, es propiedad de gente muy rica en Colombia—, porque aparecí cinco segundos en una película con un actor estadounidense, de Nueva York, ganador del Oscar y la película se llama José Prudencio Padilla, espero que la vean”, aseguró Petro.

Además aseguró: “Trata de un hombre afroamericano, nacido en el extremo norte de La Guajira, norte de Colombia, que es fundador de la fuerza naval de Colombia; le llamamos el gran almirante, afro hijo de esclavo negro y de madre indígena central americana wayú; luchó de joven contra los ingleses, cayó bajo el almirante Nelson, preso, y dijo a su aldea haced un barco de madera, y ahí lo encontró el Libertador Simón Bolívar, y venía Bolivar de Haití, cuya mitad es azul y roja y el amarillo de arriba es el sol del Caribe, y el símbolo de la libertad, levantada por negras y negros que se llamaban libres”.

Sin embargo y previo al viaje a Chicago, el presidente Petro le salió al paso a las críticas por esa película y en especial por su participación en el filme.

“Primero, mi amigo Lucas, los recursos gastados son la mitad de lo que usted dice. Segundo, no es un gasto sino una inversión, porque se recupera el dinero como en toda película de calidad bien hecha. Tercero, mi participación de cinco segundos creo que ya con la ayuda de ustedes, traerá mucho más ingresos a RTVC”, aseguró Petro.

Y avanzó en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X: “Cuarto, esto ya se ha hecho en pasados gobiernos con diferentes películas, no se si Duque lo hizo, y si no, debió. La actual película ha generado 1.400 puestos de trabajo, muchos miembros de la armada participan y se hace en honor, bajo la ley del 2023, del gran almirante José Prudencio Padilla, hijo de negro y madre indígena Wayúu, constructor de nuestra independencia y fundador de nuestra fuerza naval”.

“Que un periodista critique el que un canal público produzca cine de alta calidad, olvida esfuerzos enormes que la televisión pública ha hecho por el cine en Colombia y en el mundo. Solo el Canal + en Francia, después privatizado, es un claro ejemplo”, recalcó el mandatario colombiano.

También anotó, en medio de la férrea defensa a la película del almirante Padilla: “El arte y la cultura no son asuntos de mercado y es el Estado el que debe abrir oportunidades al arte y la cultura de manera que se ejerza en plena y absoluta libertad. Financiar el cine de Colombia puede despegar una de las mayores ramas productivas de Colombia”.