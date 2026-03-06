Nación

Actor que compartió escena con Petro reveló detalles de lo que hará el presidente en la película: “Como buen galán”

La aparición del jefe de Estado en la película ha generado mucha controversia en varios grupos políticos y sociales.

Redacción Nación
6 de marzo de 2026, 10:28 a. m.
Imágenes del rodaje de la película del almirante Padilla en la que aparecerá el presidente Gustavo Petro.
Imágenes del rodaje de la película del almirante Padilla en la que aparecerá el presidente Gustavo Petro. Foto: Foto 1: Presidente Petro / Foto 2: API

En medio de la polémica que hay por el desembolso que hará el Gobierno de $8.104 millones para la película del almirante José Prudencio Padilla, se conocieron nuevos detalles de la escena en la que aparecerá el presidente Gustavo Petro.

El actor Luis Alfredo Velasco, quien interpretará a Mariano Montilla, habló con la emisora Blu Radio y fue quien reveló nuevos aspectos de lo que hará el jefe de Estado.

El presidente Gustavo Petro insiste en su tesis de un supuesto "fraude electoral".
Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

La foto que se ha conocido hasta el momento en la que se ve a Petro junto al actor Cuba Gooding Jr. y a Velasco, fue tomada hace unos 20 días en el Palacio de San Carlos.

El presidente Petro hace un extra número 200; si mucho aparece dos segundos en la película. Más bien fue como una petición de la producción, ofreciéndole que si quería estar en la película; no fue un mandato de él”, comentó.

