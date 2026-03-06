Actor que compartió escena con Petro reveló detalles de lo que hará el presidente en la película: “Como buen galán”

En medio de la polémica que hay por el desembolso que hará el Gobierno de $8.104 millones para la película del almirante José Prudencio Padilla, se conocieron nuevos detalles de la escena en la que aparecerá el presidente Gustavo Petro.

El actor Luis Alfredo Velasco, quien interpretará a Mariano Montilla, habló con la emisora Blu Radio y fue quien reveló nuevos aspectos de lo que hará el jefe de Estado.

Presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

La foto que se ha conocido hasta el momento en la que se ve a Petro junto al actor Cuba Gooding Jr. y a Velasco, fue tomada hace unos 20 días en el Palacio de San Carlos.

“El presidente Petro hace un extra número 200; si mucho aparece dos segundos en la película. Más bien fue como una petición de la producción, ofreciéndole que si quería estar en la película; no fue un mandato de él”, comentó.

Se conoce la fecha en la que se podrá ver al presidente Petro actuando en la película ‘Padilla’

De hecho, el artista aseguró que el máximo mandatario ni siquiera dice alguna palabra durante la escena. “No hay parlamento para el presidente”, precisó.

Velasco recordó que hay mucha gente que simplemente ingresa a una película a hacer un cameo porque le gusta. Acto seguido, detalló cómo será la escena puntual en la que se ve al jefe de Estado.

“Es un baile muy bonito en el que llega una haitiana, que es amante de Mariano Montilla, y llega a seducirlo. Y Petro está ahí en la película, aparece dos segundos. (…) Obviamente, el presidente, como buen galán, llama la atención de la señorita”, explicó.

El actor le bajó la polémica a la aparición del jefe de Estado y sostuvo que son simples situaciones que se dan en medio de las grabaciones. “Pienso que la intención de ninguna de las dos partes era esa”, agregó.

Le dicen a Petro que “mientras la gente muere por falta de medicamentos”, él gasta millonada en película sobre el almirante Padilla

Por otro lado, Velasco indicó que la película es totalmente en inglés, pero se traducirá al español. Además, sostuvo que es uno de los filmes más grandes de producción local que se han hecho en el país.

“Es una película que tiene valores de producción inmensos que seguramente va a dar mucho de qué hablar en el mundo entero como película, como cinematografía”, manifestó.

Asimismo, precisó que la idea de hacer la película se viene planeando desde hace más de cinco años y recordó que siempre hay recursos, más allá del Gobierno que esté de turno, destinados a la elaboración de este tipo de filmes.