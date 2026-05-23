Tragedia en China: explosión en una mina de carbón deja 82 muertos

Al menos 82 personas murieron por una explosión de gas en una mina de carbón en el norte de China, el peor desastre de este tipo en 17 años en el país, lo que llevó al Gobierno a prometer castigos “severos” contra las actividades de minería ilegal.

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“El incidente ha dejado 82 muertos. Dos personas siguen desaparecidas y continúan los esfuerzos de búsqueda a gran escala. Otras 128 personas resultaron heridas y fueron hospitalizadas”, declaró Chen Xiangyang, alcalde de la ciudad de Changzhi, en la provincia de Shanxi, según la cadena estatal CCTV.

Las autoridades chinas habían anunciado previamente que el número de víctimas fatales ascendía a 90, aunque la cifra fue revisada a la baja.

🇷🇺🇨🇳 | El presidente ruso Vladimir Putin envía a Xi Jinping sus condolencias tras explosión en mina de carbón en China que ha dejado al menos 90 muertos. pic.twitter.com/r8KucBm1h9 — Alerta News 24 (@AlertaNews24) May 23, 2026

Un total de 247 trabajadores se encontraban en el yacimiento ubicado en la localidad de Liushenyu cuando ocurrió el incidente a las 7:19 p. m. del viernes, de acuerdo con la agencia de noticias Xinhua.

La mayoría pudo ser rescatada hasta la superficie, señaló esa misma fuente. Al lugar se desplazaron casi 350 efectivos del personal de emergencias.

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Imágenes publicadas por la cadena estatal CCTV muestran a rescatistas en la zona portando cascos y camillas, con varias ambulancias al fondo.

Un total de 123 personas requirieron ingreso en el hospital, cuatro de ellas en estado crítico o grave, según CCTV.

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🔸 Une explosion de gaz dans une mine de charbon du Shanxi a fait au moins 82 morts et 2 disparus hier soir ; sur 247 mineurs présents sous terre, 128 ont été hospitalisés.



🔸 Des dirigeants de l’entreprise ont été arrêtés et Xi Jinping a ordonné une enquête et… pic.twitter.com/ynoAvMYNyb — Little Think Tank (@L_ThinkTank) May 23, 2026

El minero Wang Yong, herido en el incidente, dijo a CCTV que de repente vio una nube de humo y que olía a azufre. Varios a su alrededor se ahogaron con el humo, según alcanzó a ver, y luego se desmayó.

“Estuve en el suelo durante aproximadamente una hora, y me desperté solo. Grité a la gente que estaba a mi lado, y salimos juntos de la mina”, dijo Wang a CCTV.

Este siniestro es el peor desastre minero en China desde 2009, cuando otra explosión mató a 108 trabajadores en la provincia de Heilongjiang, en el noreste.

Las autoridades prometieron que habrá una investigación “rigurosa” y que “los responsables serán castigados con severidad, de acuerdo con la ley”, según la agencia Xinhua.

Igualmente, el gobierno ordenó a “todas las regiones y autoridades competentes (...) actuar duramente contra las actividades ilegales e ilegítimas” en el sector minero, e investigar y sancionar a los responsables, según Xinhua.

En esta fotografía difundida por la agencia de noticias Xinhua, personal médico atiende a un trabajador herido en un hospital tras la explosión ocurrida el sábado 23 de mayo de 2026 en la mina de carbón Liushenyu de la ciudad de Changzhi, en el condado de Qinyuan, provincia de Shanxi, al norte de China. Foto: Cao Yang/Xinhua via AP

El presidente chino, Xi Jinping, pidió movilizar “todos los medios” para atender a los heridos y solicitó investigaciones exhaustivas sobre el incidente, según la agencia estatal de prensa.

Xi destacó que “todas las regiones y departamentos deben aprender de este accidente, mantenerse constantemente alerta en materia de seguridad laboral (...) y prevenir y contener con determinación la ocurrencia de accidentes graves y catástrofes”.