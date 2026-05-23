China desplaza a Estados Unidos y gana terreno como proveedor de Colombia

La influencia china no solo se manifiesta en su desarrollo tecnológico y su rivalidad con Estados Unidos, sino también en su política comercial. Cifras de UN Comtrade y el Banco Mundial señalan que al cierre de 2025 Camboya era el país del mundo que más dependía del gigante asiático, dado que este le proveía 46,8 por ciento de sus importaciones.

China vuelve a Sudamérica por maíz y refuerza su estrategia de abastecimiento

Brasil, Chile y Colombia registraban un mismo nivel de dependencia de los productos chinos: 24,9 por ciento. No obstante, las cifras de comercio exterior del Dane en los primeros tres meses de 2026 constatan que el peso de China en las importaciones colombianas está al alza, pues ya alcanza el 30,3 por ciento, desplazando a Estados Unidos, que ahora es el segundo proveedor del país, con 21,5 por ciento de todo lo que se trae del exterior.