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China desplaza a Estados Unidos y gana terreno como proveedor de Colombia

China aumentó su participación en las importaciones de Colombia y ya supera a Estados Unidos como principal proveedor, según cifras recientes del Dane.

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Redacción Confidenciales
23 de mayo de 2026 a las 2:38 a. m.
El comercio con China sigue ganando peso en la canasta de importaciones colombianas.
El comercio con China sigue ganando peso en la canasta de importaciones colombianas. Foto: Getty Images

La influencia china no solo se manifiesta en su desarrollo tecnológico y su rivalidad con Estados Unidos, sino también en su política comercial. Cifras de UN Comtrade y el Banco Mundial señalan que al cierre de 2025 Camboya era el país del mundo que más dependía del gigante asiático, dado que este le proveía 46,8 por ciento de sus importaciones.

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Brasil, Chile y Colombia registraban un mismo nivel de dependencia de los productos chinos: 24,9 por ciento. No obstante, las cifras de comercio exterior del Dane en los primeros tres meses de 2026 constatan que el peso de China en las importaciones colombianas está al alza, pues ya alcanza el 30,3 por ciento, desplazando a Estados Unidos, que ahora es el segundo proveedor del país, con 21,5 por ciento de todo lo que se trae del exterior.