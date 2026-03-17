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Fifa ficha a YouTube y transmitirá el Mundial 2026 por la plataforma: ¿Qué partidos se podrán ver en Colombia?

El Mundial 2026 confirmó el contenido y la forma como los usuarios de la plataforma y seguidores del Mundial 2026 podrán disfrutar del contenido.

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Redacción Deportes
17 de marzo de 2026, 11:10 a. m.
La Fifa y YouTube firmaron una alianza para ampliar la difusión de los contenidos exclusivos del Mundial.
La Fifa y YouTube firmaron una alianza para ampliar la difusión de los contenidos exclusivos del Mundial. Foto: Getty / Montaje Semana

La Fifa confirmó que YouTube será plataforma preferente del Mundial 2026. Gracias a la colaboración con los titulares de los derechos audiovisuales de la competición y con diversos creadores, esta histórica alianza entre las dos organizaciones brindará al público más opciones para disfrutar del torneo.

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Gianni Infantino, presidente de la FIFA / Copa Mundial de la FIFA.
Gianni Infantino, presidente de la FIFA / Copa Mundial de la FIFA. Foto: Getty Images / Oficial FIFA

En virtud de este innovador acuerdo, los titulares de los derechos audiovisuales podrán usar sus respectivos canales de YouTube como plataforma para conectar con los aficionados durante la inminente cita mundialista.

Así, entre otras posibilidades, tendrán la oportunidad de publicar resúmenes ampliados, imágenes inéditas, vídeos cortos y contenido a la carta que despierte el interés de los usuarios de YouTube, a fin de ampliar el alcance y la interacción global.

Por primera vez en la historia de la competición, los titulares de los derechos audiovisuales tendrán la opción de retransmitir los diez primeros minutos de cada partido en directo por su canal de YouTube, por lo que los aficionados podrán disfrutar de toda la emoción desde el pitido inicial.

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Los medios colaboradores oficiales podrán también retransmitir íntegramente una selección de encuentros por el mismo canal, a fin de llegar a una audiencia global y promocionar la competición en regiones concretas. También dispondrán de más oportunidades para monetizar su contenido de la plataforma.

Esta colaboración multidimensional ofrecerá a los aficionados nuevas formas de seguir la competición, mediante contenido prémium accesible en el canal oficial de YouTube de la Fifa.

Fruto de la colaboración, parte del contenido del Archivo Digital de la Fifa también estará disponible a través de su canal de YouTube, incluidos partidos antiguos completos y muchos más momentos emblemáticos de la historia del deporte rey, a fin de generar expectación antes del torneo.

“La FIFA se complace en dar la bienvenida a YouTube como plataforma preferente de la Copa Mundial de la Fifa 2026. Este acuerdo permitirá llegar a aficionados de todo el mundo como nunca, al promocionar contenido prémium de la FIFA y brindar nuevas oportunidades a los titulares de derechos audiovisuales y a creadores —declaró el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström.

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Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa.
Trofeo de la Copa Mundial de la Fifa. Foto: Getty Images

“El torneo que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos acaparará las miradas de todo el planeta. La colaboración con YouTube consolida nuestro objetivo de impulsar la repercusión de la competición en el cambiante panorama mediático, a fin de ofrecer a los aficionados del mundo entero una visión accesible e inmersiva del mayor certamen deportivo de una sola disciplina de la historia”, declaró .

La Fifa y YouTube colaborarán para conceder a un elenco global de creadores de esta plataforma un acceso sin precedentes al Mundial 2026.

El exclusivo punto de vista de estos creadores, que incluirá historias con trasfondo humano, explicaciones tácticas e imágenes inéditas, permitirá disfrutar de la histórica cita desde perspectivas totalmente novedosas.

Incluso antes del torneo, los creadores participarán en la promoción de la competición e interactuarán con una audiencia diversa, gracias al acceso al extraordinario Archivo Digital de la Fifa.

“YouTube se centra en ofrecer entretenimiento deportivo mediante un enfoque global, interactivo y adaptado a los aficionados, y nos enorgullece ser plataforma preferente de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Al proporcionar contenido prémium y un acceso sin precedentes a los medios colaboradores oficiales y a creadores, brindamos una experiencia integral tanto a los aficionados como a dichos medios”, dijo Justin Connolly, vicepresidente y responsable global de Medios y Deportes.

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YouTube fue lanzada en el año 2005.
YouTube fue lanzada en el año 2005. Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett

“Esta alianza contribuirá a dar la bienvenida a una nueva generación de aficionados, ya sean apasionados del fútbol o seguidores ocasionales, y demostrará que ninguna otra plataforma tiene la capacidad de YouTube para unir el mundo en torno a grandes certámenes”, agregó.

Esta colaboración con YouTube consolida la estrategia de plataformas preferentes de la Fifa y refuerza su compromiso con la protección de la propiedad intelectual.

El acuerdo no solo brindará nuevas oportunidades a los titulares de los derechos audiovisuales y reforzará la promoción de la Copa Mundial de la Fifa entre una nueva generación de aficionados, sino que también pondrá en primer plano el punto de vista de creadores de contenido y mejorará la experiencia de los usuarios.