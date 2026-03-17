Pedido colectivo para que joya de América de Cali vaya a Selección Colombia: jugador ya habló

Se espera que Néstor Lorenzo defina esta semana la nueva convocatoria de la Selección Colombia. Este listado servirá para lo que serán los amistosos de fin de mes ante Croacia y Francia.

En varias posiciones existen dudas, dado que algunos habituales no pasan por el mejor momento deportivo, o vienen presentando lesiones que hacen pensar que no les alcance para ser tenidos en cuenta en la Tricolor.

Daniel Muñoz podría no sumarse a la Selección Colombia por lesión en su brazo derecho. Foto: Getty Images

Si bien en la lateral derecha parecen fijos Daniel Muñoz y Santiago Arias, del primero hay que decir que hace poco tuvo una lesión de brazo que no da garantías de su llamado. Por otra parte, Arias viene bien, pero algunos ya piden un recambio.

Justo en medio de estos momentos de definición para el equipo nacional, es que ha empezado a resonar el nombre del Mateo Castillo, de América de Cali.

Dicho defensor está teniendo un gran semestre con los ojos, lo que ha generado que en la prensa deportiva nacional su nombre se convierta en una constante. Algunas informaciones hablan de un seguimiento para este desde la FCF.

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Dicha revisión a sus partidos no garantiza que vaya a ser llamado, pero el mismo Castillo ya habla de Selección Colombia porqué sabe que le pueden estar siguiendo la pista.

Tras haber anotado en el empate reciente con Deportes Tolima, fue el jugador designado para ir a la rueda de prensa. Allí le consultaron sobre el sueño de ir a Selección y contestó sumamente aplomado.

🇨🇴💬 “Estar en la @FCFSeleccionCol es un sueño por el que trabajo día a día. Siempre lo tengo en mente, pero sé que llegará solo, y si llega ahora, bienvenido sea.”



– Mateo Castillo, @AmericadeCali ⚽🔥 pic.twitter.com/igwBvvWFgN — América En La Red (@Americaenlared) March 16, 2026

“Es un sueño por el que trabajo día a día... eso va a llegar solo, gracias al trabajo que hago, cada día va a estar más cerca”, respondió tranquilo sobre lo que se podría avecinar.

“No me apuro, eso va a llegar y si es ahorita, bienvenido sea”, aseveró en caso de ver su nombre en la convocatoria que está por salir.

Carlos Antonio Vélez pide a Castillo

Una opinión reciente de dicha posibilidad la dio Carlos Antonio Vélez en su programa habitual, diario y matutino. El periodista considera que como recambio de Arias, Castillo sería el hombre ideal.

”Este muchacho Mateo Castillo con menos experiencia que Santiago Arias, pero está jugando mucho mejor, si uno quisiera una alternativa como lateral derecho”, afirmó.

🎙️🔥”Este muchacho Mateo Castillo con menos experiencia que Santiago Arias, pero está jugando mucho mejor, si uno quisiera una alternativa como lateral derecho”



⚽@velezfutbol sobre opciones para el lateral derecho de la Selección Colombia.



📺Sintoniza nuestra señal de Win para… pic.twitter.com/cejhDiINiZ — Win Sports (@WinSportsTV) March 17, 2026

En las anteriores listas como una tercera opción a quien habían llamado era a Andrés Felipe Román, de Atlético Nacional, pero el crecimiento de Mateo lo pone por encima hoy del elemento de los verdolagas.

Menos de diez días quedan para el primer partido preparatorio de Colombia. De esta semana no se espera que pase la salida de la convocatoria, donde los únicos que parecen estar fijos por mérito deportivo son Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

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Día, hora y rivales de la Tricolor en los amistosos

Colombia vs. Croacia

Fecha: jueves 26 de marzo de 2026

jueves 26 de marzo de 2026 Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)

7:30 p. m. (hora de Colombia) Estadio: Camping World Stadium

Camping World Stadium Ciudad: Orlando, Estados Unidos

Colombia vs. Francia