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Pedido colectivo para que joya de América de Cali vaya a Selección Colombia: jugador ya habló

En caso de que existan problemas con Daniel Muñoz, el técnico a cargo de la Tricolor podría tener en cuenta a la figura de los rojos. Con 22 años es gran alternativa.

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Sergio Alejandro Calderón Calderón

Sergio Alejandro Calderón Calderón

17 de marzo de 2026, 10:23 a. m.
Ha empezado a sonar con fuerza el nombre de pieza de América de Cali para la Selección Colombia
Ha empezado a sonar con fuerza el nombre de pieza de América de Cali para la Selección Colombia Foto: @AmericadeCali

Se espera que Néstor Lorenzo defina esta semana la nueva convocatoria de la Selección Colombia. Este listado servirá para lo que serán los amistosos de fin de mes ante Croacia y Francia.

En varias posiciones existen dudas, dado que algunos habituales no pasan por el mejor momento deportivo, o vienen presentando lesiones que hacen pensar que no les alcance para ser tenidos en cuenta en la Tricolor.

Daniel Muñoz se retiró adolorido de uno de sus brazos a menos de 100 días del Mundial 2026
Daniel Muñoz podría no sumarse a la Selección Colombia por lesión en su brazo derecho. Foto: Getty Images

Si bien en la lateral derecha parecen fijos Daniel Muñoz y Santiago Arias, del primero hay que decir que hace poco tuvo una lesión de brazo que no da garantías de su llamado. Por otra parte, Arias viene bien, pero algunos ya piden un recambio.

Justo en medio de estos momentos de definición para el equipo nacional, es que ha empezado a resonar el nombre del Mateo Castillo, de América de Cali.

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Dicho defensor está teniendo un gran semestre con los ojos, lo que ha generado que en la prensa deportiva nacional su nombre se convierta en una constante. Algunas informaciones hablan de un seguimiento para este desde la FCF.

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Dicha revisión a sus partidos no garantiza que vaya a ser llamado, pero el mismo Castillo ya habla de Selección Colombia porqué sabe que le pueden estar siguiendo la pista.

Tras haber anotado en el empate reciente con Deportes Tolima, fue el jugador designado para ir a la rueda de prensa. Allí le consultaron sobre el sueño de ir a Selección y contestó sumamente aplomado.

“Es un sueño por el que trabajo día a día... eso va a llegar solo, gracias al trabajo que hago, cada día va a estar más cerca”, respondió tranquilo sobre lo que se podría avecinar.

“No me apuro, eso va a llegar y si es ahorita, bienvenido sea”, aseveró en caso de ver su nombre en la convocatoria que está por salir.

Carlos Antonio Vélez pide a Castillo

Una opinión reciente de dicha posibilidad la dio Carlos Antonio Vélez en su programa habitual, diario y matutino. El periodista considera que como recambio de Arias, Castillo sería el hombre ideal.

”Este muchacho Mateo Castillo con menos experiencia que Santiago Arias, pero está jugando mucho mejor, si uno quisiera una alternativa como lateral derecho”, afirmó.

En las anteriores listas como una tercera opción a quien habían llamado era a Andrés Felipe Román, de Atlético Nacional, pero el crecimiento de Mateo lo pone por encima hoy del elemento de los verdolagas.

Menos de diez días quedan para el primer partido preparatorio de Colombia. De esta semana no se espera que pase la salida de la convocatoria, donde los únicos que parecen estar fijos por mérito deportivo son Luis Díaz y Luis Javier Suárez.

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Día, hora y rivales de la Tricolor en los amistosos

Colombia vs. Croacia

  • Fecha: jueves 26 de marzo de 2026
  • Hora: 7:30 p. m. (hora de Colombia)
  • Estadio: Camping World Stadium
  • Ciudad: Orlando, Estados Unidos

Colombia vs. Francia

  • Fecha: domingo 29 de marzo de 2026
  • Hora: 2:00 p. m. (hora de Colombia)
  • Estadio: Northwest Stadium
  • Ciudad: Washington (Landover), Estados Unidos