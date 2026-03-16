La megaestrella de la selección Francia, Kylian Mbappé, da un golpe de autoridad en Europa y avisa a Colombia, su rival en un amistoso en este mes de marzo en Estados Unidos. El partido en el Northwest Stadium, ubicado en Landover, Maryland, supone la última prueba de los franceses antes del Mundial 2026, donde estarán con la etiqueta de favoritos al título.

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Se cree que Colombia será un rival durísimo para Francia, que necesita de un rival con el fuego sudamericano para seguir en la preparación y no fallar en el Mundial 2026. Los franceses esperan no tener margen de error y aún recuerdan aquella victoria colombiana en el 2018 antes de Rusia. Un histórico 3-2 contra la que fuera campeona del mundo.

En este 2026, las dudas de Francia pasan por la situación física de Kylian Mbappé y su evolución para no tener inconvenientes en esta recta final al Mundial 2026. El más reciente reporte desde Europa es muy alentador para ellos, pues la estrella avisó en compañía del Real Madrid que está más firme que nunca para ganarlo todo con la ‘Casa Blanca’ y con el equipo nacional.

Convocatoria del Real Madrid para la Champions

Y es que el delantero estrella del Real Madrid encabeza la convocatoria para enfrentar al Manchester City. Kylian Mbappé, el centrocampista Jude Bellingham y el lateral español Álvaro Carreras forman parte de la lista de viajeros para disputar el juego de vuelta de los octavos de final de la Champions League.

Kylian Mbappé ha estado fuera de competencia por una lesión. Foto: NurPhoto via AFP

Los tres jugadores harán el desplazamiento a Inglaterra, al igual que el defensa austríaco David Alaba, aunque eso no significa que el entrenador Álvaro Arbeloa vaya a arriesgar haciéndoles jugar, teniendo en cuenta el resultado favorable a los blancos en la ida (3-0).

La convocatoria de Mbappé avisa que está listo y sumará minutos en LaLiga si no lo hace en Manchester antes de concentrarse en la selección Francia para el amistoso con Colombia (29 de marzo - 3:00 pm).

Cabe recordar que Mbappé está ausente desde finales de febrero por un esguince en la rodilla izquierda, que lo dejó al margen del partido de vuelta del playoff contra el Benfica en la Champions. El pasado domingo reapareció en entreno con sus compañeros.

Podría jugar contra el Manchester City

El máximo goleador del equipo blanco, autor de 38 tantos en 33 partidos en todas las competiciones, se perdió después los últimos cinco encuentros del Madrid para tratar una lesión que arrastra desde diciembre de 2025.

Según la prensa española, Arbeloa podría darle algunos minutos al delantero francés, teniendo en cuenta el derbi contra Atlético de Madrid el próximo domingo en LaLiga.

Es ahí donde toma poder la recuperación del capitán francés, pues podrá estar listo para el llamado del técnico Didier Deschamps. Antes de Colombia, Francia se medirá con Brasil en el Gillette Stadium de Boston, el 26 de marzo desde las 3:00 pm hora colombiana.