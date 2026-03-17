La jugada de Irán, a espaldas de Trump y Estados Unidos, para ir al Mundial 2026: Fifa lo sabe

La Federación de Fútbol de Irán ha asegurado que está en conversaciones con la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para trasladar a México sus partidos de la Copa Mundial de 2026 debido a preocupaciones relativas a la seguridad de sus jugadores en caso de que viajen a Estados Unidos.

El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, ha recordado que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, “ha declarado claramente que no puede garantizar la seguridad de la selección iraní”, por lo que el combinado “no viajará a Estados Unidos”.

“Estamos negociando con la FIFA para que los partidos de Irán en la Copa Mundial se disputen en México”, ha señalado, según un mensaje publicado por la Embajada iraní en México a través de sus redes sociales, sin que el organismo se haya pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.

Trump apuntó la semana pasada que Irán era libre de participar en el torneo, si bien manifestó que “no cree que sea apropiado” que se desplacen para competir en la Copa Mundial, “por su propia vida y seguridad”.

Las palabras de Trump llegan un día después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, asegurase que el inquilino de la Casa Blanca la había confirmado que los futbolistas iraníes serán bienvenidos en la competición que tendrá como una de sus sedes a Estados Unidos.

Selección de Irán en medio de las eliminatorias rumbo al Mundial 2026 Foto: Anadolu via Getty Images

Irán se enfrentará a Bélgica, Nueva Zelanda y Egipto en la fase de grupos, y los tres partidos se disputarán en Estados Unidos, país que acoge el torneo del 11 de junio al 19 de julio junto con México y Canadá.

La participación de la selección iraní en la fase final se ha puesto en duda después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques aéreos contra su país el pasado 28 de febrero, un conflicto que ha arrastrado a otros países de la zona por los ataques de Irán a bases militares estadounidenses en la región.

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De hecho, el ministro de Deportes de Irán, Ahmad Donyamali, descartó la semana pasada la participación de la selección en el torneo “en vista de las medidas maliciosas tomadas contra Irán”, incluido el asesinato del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jamenei, en la citada campaña de bombardeos.

Las autoridades de Irán han confirmado en su último balance más de 1.200 muertos por la ofensiva de Israel y Estados Unidos, si bien la organización no gubernamental Human Rights Activists in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el domingo a más de 3.000 los fallecidos, en su mayoría civiles.

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¿Qué viene para Irán?

Después de haberse comunicado con Fifa, lo que resta es saber la respuesta del máximo organismo del balompié mundial ante esta solicitud.

Selección de Irán espera la respuesta de Fifa para saber si se puede traslada a México. Foto: Getty Images

En caso de que Gianni Infantino y los suyos acepten, de seguro darán a conocer el cambio de sede para Irán, así como lo estadios en los que dicha nación llevará a cabo sus partidos de la fase inicial.

Por el bien de la próxima Copa del Mundo, lo planteado por los iraníes se espera que sea aceptado por Fifa.

*Con información de EuropaPress.