Jhon Arias, mejor que Vinícius y Bellingham en el Mundial 2026: el prestigioso top en el que fue incluido

Hay futbolistas que no tienen todos los focos, pero hacen un trabajo silencioso pero efectivo. Ese puede ser el caso de Jhon Arias con Selección Colombia, quien siempre es titular por gusto total de Néstor Lorenzo.

Dicho volante, que milita en Palmeiras, se ganó su cupo por su constancia al Mundial 2026. En dicho certamen jugó como inicialista frente a Uzbekistán, RD Congo, Portugal y también en el más reciente juego por 16avos ante Ghana.

Jhon Arias disputa un balón con Vitinha, de Portugal en el Mundial 2026 Foto: AP Photo/Rebecca Blackwell

Dicho futbolista no se ve tan vistoso, pero en el andamiaje del equipo se siente siempre. Su participación no es una cuestión de perspectiva; se logra comprobar de manera sencilla con datos como los entregados por el Centro Internacional de Estudios del Deporte (CIES).

Según lo referenciado por estos, Arias llegó a meterse en el top 10 de los futbolistas más influyentes de la Copa del Mundo, superando a estrellas como Jude Bellingham o Viníncius Júnior, ambos pertenecientes al Real Madrid.

El colombiano ostentó en el listado ser el único sudamericano junto a Lionel Messi. Ninguno otro de Conmebol se pudo colar en el grupo de los 10 primeros que se destacaron en las primeras jornadas del Mundial 2026.

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Top 10 de jugadores de la Copa del Mundo

Michael Olise - Francia - 94.9 Kylian Mbappé - Francia - 92.8 Lionel Messi - Argentina - 91.9 Yan Diomandé - Costa de Marfil - 90.0 Erling Haaland - Noruega - 89.3 Mikel Oyarzabal - España - 89.2 Ferdi Kadioglu - Turquía - 87.5 Rodri Hernández - España - 87.4 Jhon Arias - Colombia - 86.9 Florian Wirtz - Alemania - 86.8

En su primer Mundial

A sus 28 años le llegó la oportunidad a Arias de jugar su primer Mundial. Fue el momento justo de carrera, después de haber brillado durante el último tiempo en Fluminense, probar suerte en Europa y regresar a Palmeiras para confirmar su gran momento.

Jhon Arias abrió el marcador vs. Ghana. Foto: AP Photo/Reed Hoffmann

A lo largo de la primera ronda del certamen orbital el volante fue titular inamovible del DT argentino a cargo de la Tricolor. Ha sido utilizado como extremo o interior por sector derecho, con una calificación promedio de 7.3 puntos.

Aunque no dio asistencias, ni tampoco aportó goles, siempre fue una amenaza para el rival cuando el equipo se proyectó al ataque. En defensa se mostró haciendo más de una vez el trabajo sucio, respaldando a Daniel Muñoz o Santiago Arias, para que estos pudieran proyectarse al ataque.

Certificado con gol

Tal fue la insistencia de Arias por destacar, que en el partido de los dieciseisavos de final contra Ghana recibió su premio. El volante marcó la única anotación del triunfo por 1-0 en Kansas y aportó para la clasificación ansiada a los octavos de final.

¡ARRIBA LA SELE! Centro de Luis Suárez y definición de primera de Jhon Arias para el 1-0 de Colombia contra Ghana.



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Su rendimiento fue calificado con 7.8 puntos. Néstor Lorenzo lo puso nuevamente desde el arranque y lo mantuvo a lo largo de 72 minutos, cuando lo cambio por Juan Fernando Quintero para que la selección nacional volviera a adueñarse del balón.

“Demostramos que somos una selección madura. Una selección que tiene un objetivo claro, estamos yendo paso a paso. Tenemos cómo soñar, cómo creer, en llegar al último día. El escalón más importante es el próximo”, celebró del rendimiento grupal más reciente.