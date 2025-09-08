Suscribirse

Bogotá

Anuncian la llegada de 1.500 policías para reforzar la seguridad en Bogotá

Con este anuncio se busca combatir a los delincuentes y devolver la seguridad en cada rincón de la capital donde, en los últimos meses, la comunidad ha reportado múltiples robos.

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Dubán Jesús Villamizar Ardila

Periodista en Semana

9 de septiembre de 2025, 12:44 a. m.
Alcaldía entregó dotación nueva a la Policía.
Aumentan el pie de fuerza en Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá

En medio de una rueda de prensa este lunes, 8 de septiembre, la Alcaldía de Bogotá, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional, anunciaron nuevas medidas para reforzar la seguridad en la capital.

De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, a la ciudad llegarán al menos 1.500 policías para combatir la criminalidad y salvaguardar la integridad de propios y visitantes.

“Hoy, al término de un consejo extraordinario de seguridad con la presencia del MinDefensa, la Policía Nacional se comprometió a que, desde noviembre, lleguen a Bogotá 800 nuevos uniformados permanentes. Así mismo, en mayo de 2026, 700 policías adicionales llegarán a fortalecer el pie de fuerza en la ciudad", dijo el mandatario.

Alcaldía entregó dotación nueva a la Policía.
Llegan nuevos policías a Bogotá. | Foto: Alcaldía de Bogotá

Con este anuncio se busca combatir a los delincuentes y devolver la seguridad en cada rincón de la capital, donde en los últimos meses la comunidad ha reportado múltiples robos.

Es muy positivo porque nos permite ir fortaleciendo un pie de fuerza que ha estado mermado en los últimos años, y que al verse además mermado ha tenido dificultades en sus capacidades para poder enfrentar los retos que tiene una ciudad como Bogotá, que como lo decía el ministro en su introducción, es una ciudad de ocho millones de habitantes, pero que tiene más o menos un millón, un millón y medio más que entran todos los días a la ciudad”, detalló Galán.

Así mismo, el alcalde fue enfático y envió un mensaje a la ciudadanía en general frente a la inseguridad que tiene atemorizado a los bogotanos: “Con esto, estamos seguros de que seguiremos avanzando en la lucha contra los criminales en Bogotá”.

Por otro lado, el mandatario informó un aumento del 20 % de homicidios a inicios de 2025 en comparación con el año 2024, donde a la fecha ha aumentado un 3 %.

“Lo cual significa que estamos logrando contener esa tendencia gracias a los esfuerzos que se han hecho entre la Policía Metropolitana, la Fiscalía, la Seccional Bogotá y la Secretaría de Seguridad”, puntualizó.

