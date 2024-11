¿A qué se debe la habitabilidad en calle en Bogotá y cómo enfrentarla? Director del Idipron habla en SEMANA

J.P.: El Idipron, por la forma de trabajo del padre Javier de Nicoló, recibía mucho apoyo de las diferentes fundaciones a nivel nacional e internacional. Y el Idipron es una entidad que en los años anteriores fue bajando un poco el presupuesto y la infraestructura tiene un poco de deterioro, pero más allá de los directores anteriores, lo que le puedo decir es que la institucionalidad estaba financiada de otra manera cuando estaba el padre y en ese sentido, no solamente contaba con recursos del Distrito, que bien hay que decirlo, los recursos públicos nunca son tan suficientes para sostener la infraestructura, porque el Idipron tiene una gran infraestructura, tiene alrededor de 36 bienes, en Bogotá, en Cundinamarca, Tolima y hasta en el Vichada. Entonces, digamos que para poder sostener ese tipo de espacios se hacía a través de muchos apoyos internacionales que hoy en día no están.

J.P.: No, no. Lo que yo quiero decir es ya no tenía los mismos recursos que tenía el padre y esos espacios físicos quedaron quietos. Yo ahí no tengo ningún reparo con la pasada administración en ese sentido.