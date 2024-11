Hombre encontró a su mamá, habitante de calle, después de 20 años gracias a un cigarrillo; todo ocurrió en Cúcuta

Una impactante historia se conoció en las últimas horas y muchos la han calificado como un verdadero milagro que tuvo lugar en la ciudad de Cúcuta. Después de 20 años buscando a su mamá, Andrés Leonardo por fin logró ubicarla y reencontrarse con ella, todo gracias a una casualidad relacionada con un cigarrillo.

La protagonista de esta historia fue identificada como María Pacheco, quien perdió el contacto con su hijo cuando este tenía tan solo 12 años de edad, esto después de que la mujer se separara con su esposo y este se quedara con uno de sus hijos. Por su parte, su hermano mayor decidió irse con su progenitora.

Tras la separación, su papá lo llevó a vivir a Venezuela y tan solo hace cinco años volvió a Cúcuta. Su principal objetivo fue lograr ubicar a su mamá, por lo que la comenzó a buscar por todo lado. “Donde antes vivíamos, la preguntaba y me decían que no, que no la habían vuelto a ver. Otros me decían que la habían visto por ahí, en la calle. Buscaba y buscaba, pero no la encontraba”, contó en Noticias Caracol.

Pese a que nunca hallaba ningún rastro de ella, siempre tuvo el sentimiento de que estaba viva y no perdió la esperanza de volverla a encontrar. Sin embargo, en varias oportunidades contempló la posibilidad de que estuviera muerta, pero algunas personas le manifestaron que la habían visto, por lo que no se dio por vencido en ningún momento.

Los dos se perdieron el rastro después de que la mujer se separara con su esposo. | Foto: Getty Images

Por cosas del destino, en varias oportunidades observó a una mujer de avanzada edad en un parque, era una habitante de calle, pero nunca la llegó a ver muy de cerca y no le prestó mayor atención. Todo cambió el pasado martes, 12 de noviembre, cuando otra de las personas en las mismas condiciones vulnerables, le pidió un cigarrillo y le mencionó, a modo de chiste, que se parecía mucho a la mujer.

“Yo la veía, pero no me imaginaba que era mi madre. Cuando a mí me piden monedas, yo trato de ayudar. Ayer un habitante de calle que iba pasando por el parque me pidió unos cigarros. Yo se los di y después él me dijo, como molestando: ‘Ustedes se parecen’”, relató al medio mencionado anteriormente.

Tras el comentario, el joven se fue, pero la idea quedó rondando en su cabeza, por lo que decidió ir para verificar si en verdad tenían algún parecido. “Me acerqué, la vi bien, me senté y empecé a preguntarle. Supe en ese instante que ella era mi mamá”, señaló.

Los dos finalmente volvieron a unir caminos después de 20 años separados. | Foto: Getty Images

Después de más de 20 años separados, finalmente madre e hijo se volvieron a reunir en un momento muy conmovedor y de mucha alegría. Los dos se comenzaron a hacer preguntas, con cada respuesta confirmaron que, efectivamente, eran familia y que la espera había terminado. “Me quedé viéndola y empecé a preguntarle, y me enteré de que era mi mamá. Me puse a llorar. Me contenté y luego me puse triste al ver cómo estaba. Eran unas emociones muy fuertes”, dijo Andrés Leonardo. La confirmación final llegaría gracias a un lunar que los dos tienen en común.

Pocos minutos después de confirmar la noticia, el hombre decidió llamar a su esposa y pedirle que le llevara a su hijo, quería presentárselo a su madre. “Ella apenas vio al nieto, dijo: ‘Igualito a Jairo cuando estaba pequeño’. Jairo es mi hermano mayor”, mencionó.