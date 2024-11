Tragedia en Cúcuta: murió niño de ocho años tras ser atacado por un enjambre de abejas

Sin embargo, Eliu Alejandro, en su intento por escapar del enjambre, corrió en la dirección equivocada, descendiendo aún más por la pendiente. Al parecer, no pudo percatarse de lo peligroso del terreno, y en su desesperación, cayó cuesta abajo.

El pequeño, agobiado por las picaduras de las abejas, no pudo reaccionar con rapidez. Según testimonios de familiares, el niño quedó atrapado entre el barro y, aunque intentó levantarse, el miedo y las picaduras le impidieron salir.

“Yo estaba trabajando cuando me avisaron que algo grave había pasado en la casa, cuando llegué había un montón de abejas por todos lados y no había rastro del niño, como puede me puse el casco de la moto y un protector. Lo encontré enterrado en el barro, a su alrededor había rastros de sus manitas como si hubiese luchado por salir”, relató un familiar al diario La Opinión.