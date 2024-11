Ella es Karina, mujer que dice que fue modelo de Stock Models y ahora es habitante de calle; así es su dura historia

Las redes sociales, con el paso del tiempo, se convirtieron en un espacio para compartir todo tipo de contenidos, relacionados con experiencias o historias de vida. A pesar de que muchos las utilizan para trabajar o monetizar, hay quienes prefieren exponer situaciones complejas, las cuales suelen ser desconocidas para muchas personas.

Recientemente, Andrea Moreno, una reconocida tiktoker que suele ayudar a mujeres en condición de calle, desató toda clase de reacciones en redes sociales con una publicación que realizó, la cual exponía un caso muy fuerte de una mujer que se encontró en Medellín. La creadora de contenido no dudó en dar visibilidad a esta realidad, detonando incertidumbre en quienes accedieron al video.

De acuerdo con lo que quedó registrado, la colombiana grabó el momento exacto en el que se encontró con Karina, una mujer que estaba habitando las calles de la ciudad paisa. Aquella persona concedió un espacio para relatar su historia, recordando cómo dejó atrás su vida y llegó a refugiarse en adicciones.

“Soy Karina, mucho gusto. Hablo siete idiomas: inglés, hebreo, francés, tengo tres nacionalidades, pero de momento, estoy aquí. En estas calles no necesitas mostrar tu hoja de vida para que te respeten. No sé matar, no sé robar, pero me toca mantenerme. Hay mucha gente, por ejemplo, que así yo tenga plata en el bolsillo me rechaza para venderme algo. En la economía no importa cómo te ves, lo que importa es si traes dinero”, narró ante la cámara.

Al navegar en su pasado, Andrea Moreno quiso saber qué hizo que ella cayera en este consumo de sustancias y se alejara de su realidad, pasando por toda clase de sucesos crudos en las calles. Las respuestas de la colombiana fueron puntuales, demostrando que había un dolor que la lastimaba completamente.

“Como mucha gente que está aquí en el Bronx, todas tienen un dolor afectivo. Yo me siento sola, les dediqué todos los años de mi mejor vida a mis hijos, duré 20 años casada y, no sé, en este momento estoy como perdida. No me ha ayudado en nada Medellín, no soy de aquí, soy de Ocaña, Norte de Santander. Como me ven, yo vivo sentada en el piso, me toca bien duro. Hay personas que sí me respetan, como tú, por ejemplo. Creo que todo tiene una enseñanza en la vida, en esa sustancia hay más dolor que cualquier otra cosa. Adicción es adicción”, dijo.

La mujer relató su historia a una tiktoker que le realizó una entrevista. | Foto: TikTok @andreiitha_moreno9

Al adentrarse en el dolor que la llevó a esta situación, Karina mencionó que la pérdida de su hija fue muy traumática. Aunque tiene otros dos hijos viviendo fuera de Colombia, sí recalcó que no deseaba que la vieran en estas condiciones, pues no quería ocasionarles daños.

“Perdí a mi hija, a los siete años, por una enfermedad. Es bastante traumático. Mis otros dos hijos están en Francia. No quisiera que vieran este video porque para qué me maté 20 años de la vida criándolos y que ellos sepan sus idiomas y todo para que ahorita vean a su mamá así y que digan que ahora no estudian por eso, no tiene sentido”, comentó.

“Tuve un esposo que me dio mucho dolor y ahora caí aquí, donde esta gente me trae más dolor, entonces no sé exactamente qué era mejor, si aguantarme más a este man, el dolor de mis hijos o aguantar esta mier... He estado al borde la muerte, casi me mato, tengo una puñalada por comerme un arroz, la falta de respeto a las mujeres... Me ha tocado pararme muy duro. Hoy quisiera estar en un hotel, pero no tengo plata”, agregó.

Lo particular de este relato fue que la mujer aseguró que había sido modelo de la reconocida agencia Stock Models, la cual les dio impulso a figuras como Carolina Castro y Patricia Vásquez. En la entrevista comentó que desde muy joven inició en este mundo, forjándose en la industria por un tiempo, hasta que tomó decisiones radicales.

“Lo que necesito a ser una mano amiga, que no tengo. Todo es posible, pero nada seguro. El pasado es irremediable, el futuro es incierto y el presente es lo que hay [...]. Yo fui modelo de Stock Models, desde los 15 años hasta los veintipico”, concluyó.

Por el momento, se desconoce qué pasó con Karina, teniendo en cuenta que Andrea Moreno aclaró que esta publicación la realizaba para ayudarla a salir adelante. Varios comentarios corroboraron la versión, recordándola en sus momentos profesionales dentro de la moda.