Corte Suprema de Justicia dará a conocer este jueves su decisión final en el caso Colmenares

Este jueves, a las 2:30 p. m., en la sala de audiencias de la Corte Suprema de Justicia, se hará la lectura del recurso de casación que se convertirá en el veredicto final de la justicia sobre la muerte de Luis Andrés Colmenares, ocurrida el 31 de octubre de 2010 en el norte de Bogotá.

Nuevo capítulo en caso Colmenares: Corte aceptó demanda de casación contra decisión que absolvió a Laura Moreno y Jessi Quintero

Las partes ya fueron citadas este miércoles a la lectura de la decisión final. Los magistrados de la Sala de Casación Penal definirán el recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que absolvió el pasado 21 de febrero de 2017 a Laura Moreno y Jessi Quintero, quienes terminaron implicadas en el caso por duda razonable.

El magistrado Roberto Solórzano, ponente del caso, será el encargado de leer el veredicto final de un caso que lleva 16 años en la justicia y que llegó hasta la última instancia en la Corte Suprema.