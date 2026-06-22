La magistrada Cristina Lombana, de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, ordenó en la tarde de este lunes 22 de junio dejar en libertad a la senadora Martha Peralta Epieyú.

Esto, después de que finalizara la última sesión de indagatoria en contra de la congresista del Pacto Histórico en la investigación que se adelanta en su contra por su presunta participación en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El pasado jueves 18 de junio, la magistrada instructora ordenó una medida preventiva de la libertad en contra de la senadora electa con el fin de garantizar su presencia en las indagatorias en la sede de la Sala de Instrucción, en el norte de Bogotá.

Los constantes señalamientos de la Fiscalía contra la senadora Martha Peralta por el escándalo de corrupción en la UNGRD

En dicha oportunidad, la senadora aseguró que la decisión de privarla de la libertad tenía un trasfondo “político”, asegurando que le parecía muy extraño que todo se presentó a pocos días de la segunda vuelta presidencial.

“Esto que está pasando conmigo es un atropello, es totalmente injusto, me tienen aquí privada de la libertad con fines de indagatoria, cuando ustedes me vieron llegar aquí de manera voluntaria. Lo que han hecho es atentar contra mis derechos fundamentales y mis derechos políticos”, señaló la senadora electa.

“Es un atropello (...) lo que querían era sacarme de la campaña que estaba haciendo en La Guajira”: Martha Peralta sale de la Corte hacia las instalaciones de la Dijín para cumplir la detención temporal que tendrá hasta el 22 de junio por el caso UNGRD. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/z7IRDTCuub — Revista Semana (@RevistaSemana) June 20, 2026

La senadora recuperará su libertad tras firmar un acta de compromiso.

La congresista ha sido señalada por varios testigos de cargo de la Fiscalía General (entre ellos el exdirector de la UNGRD Olmedo López y la exasesora del ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides) de haber tenido un interés constante en el direccionamiento de millonarios contratos.

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Esto, con el fin de aumentar su poder político en el norte del país.

Los señalamientos contra Martha Peralta

Durante la imputación de cargos realizada en diciembre pasado, en contra de los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla, y de Interior, Luis Fernando Velasco, el nombre de Martha Peralta salió mencionado en varios apartes.

La senadora del Pacto Histórico, Martha Peralta, fue detenida por orden de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“En la Comisión Séptima se estaba tramitando la reforma pensional, de esa Comisión hacían parte las senadoras Martha Peralta y Berenice Moreno. Y en esa Comisión el ministro Velasco envía a Olmedo López para que le colabore a la senadora Peralta con lo que ella necesite para que ampliara las mayorías que requería el Gobierno para la aprobación de esa reforma”, explicó en dicha oportunidad la fiscal delegada ante la Corte Suprema, María Cristina Patiño.

“El jefe de la cartera política —se destacó en la narración de los hechos jurídicamente relevantes durante la imputación— dio instrucciones para ponerse a “disposición de la senadora Martha Peralta Epiayú, quien estaba liderando por el Gobierno el ‘SÍ’ de la reforma pensional. En cumplimiento de dicha orden, el 13 de junio de 2023, Olmedo López asistió al debate de la reforma en la Comisión Séptima del Senado y acordó con Marta Peralta Epiayú gestionar al interior de la UNGRD proyectos en los que tenían interés determinados representantes de esa comisión, entre ellos Berenice Moreno. Asimismo, Marta Peralta Epiayú le solicitó a Olmedo López atender a los congresistas de la coalición, ya que estaban inconformes por la poca participación que tenían en el Gobierno nacional, y por lo tanto era necesario direccionar la contratación de la entidad a favor de dichos parlamentarios así”.

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La mención de la congresista se dio tras las declaraciones de la exasesora del Ministerio de Hacienda María Alejandra Benavides, quien es una de las testigos de cargo de la Fiscalía en este expediente de corrupción.

El pasado 8 de marzo, Peralta alcanzó 61.098 votos, con lo que garantizó repetir en el Senado para el periodo 2026-2030.