El relato de Erling Kagge tras alcanzar los polos Norte y Sur y la cima del Everest

Ese fue el origen de su libro de 2016, Silencio en la era del ruido. En el Hay Festival Cartagena, que lo tuvo como invitado, le pedimos, aunque resulte paradójico, que nos hablara. Y, aunque insistió en que una de las cosas más difíciles era poner palabras para entender los momentos más valiosos de la vida, en estos fragmentos reconstruye su travesía al fin del mundo y hasta el comienzo de sí mismo. “Quise llegar solo y por mi cuenta hasta el Polo Sur, siendo el primero en la historia en lograrlo. Sin embargo, con el paso de los días, el viaje se convirtió más en una expedición al interior de mi ser. Me permitió ver la vida en perspectiva; vivir tan cerca de la naturaleza me hizo entender mejor mi propia existencia. Por supuesto, no creo que la única forma de lograrlo sea la que yo escogí: no tienes que ir hasta el Polo Sur para comprenderla”.