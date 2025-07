“Vi el Everest y me enamoré”: habla Margarita Moreno, la primera mujer colombiana en subir las siete cumbres del mundo

M.M.: Lo primero es ver si el cuerpo funciona en altitud. Hay atletas superfuertes que no toleran la altura. Si no puedes respirar bien, tienes dolor de cabeza, no duermes, no comes, puede que no funcione. Si el cuerpo reacciona bien, se puede empezar a entrenar: correr, hacer pesas, nadar (que es excelente para la respiración), bicicleta también es muy bueno. También es muy bueno un curso de primeros auxilios. Tener ese conocimiento puede salvar vidas. Además, hay que estudiar sobre montaña, altitud, clima. Conocer el tipo de nubes, el terreno, hablar con personas que ya hayan subido. Empezar con senderismo, luego fines de semana, luego más altura y dificultad. Y aprender a escuchar el cuerpo. Vivimos tan acelerados que olvidamos conectarnos con nosotros mismos, y eso es esencial en la montaña.

M.M.: Sí. A pesar de esos momentos, sigo. Esto es una pasión, una vocación. No solo hacia el deporte, sino hacia explorar el mundo y a mí misma. Yo nunca empecé a subir montañas pensando en convertirme en la primera o en ser reconocida por eso. Nunca fue la meta. Yo empecé porque me puse un reto a mí misma, porque me gustan las montañas, me gusta estar rodeada de ellas, aprender de ellas. Disfruto subir. Sé que es difícil: se suda, uno no se baña, se come mal, se duerme mal, hace frío… mil cosas. Pero me encanta. Cada montaña me ha enseñado algo distinto: una me preparó para el frío polar, otra para la resistencia física, y el Everest fue la combinación de todo. Para mí, más que ser la primera mujer colombiana en lograrlo, es haber cumplido un sueño que me propuse. Eso es lo que realmente importa.