Nación

Murió Tamá, el oso andino que iba a regresar a la vida silvestre en Colombia: falleció durante su traslado hacia la libertad

El traslado había empezado el 16 de diciembre.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Danna Valeria Figueroa Rueda

Danna Valeria Figueroa Rueda

18 de diciembre de 2025, 3:47 a. m.
El oso no logró terminar el trayecto, principalmente, por condiciones que se presentaron en el vuelo.
El oso no logró terminar el trayecto, principalmente, por condiciones que se presentaron en el vuelo. Foto: Redes sociales: Doomo Editorial/Desopinión/Montaje:Semana

Tamá, el oso andino que durante 11 años estuvo bajo cuidado humano y que este diciembre emprendía el regreso a su hábitat en Norte de Santander, falleció la tarde de este miércoles, 17 de diciembre, durante el traslado hacia el Parque Nacional Natural Tamá.

Las entidades responsables confirmaron que el deceso se produjo mientras el animal era transportado en una operación aérea planificada y que las causas deberán ser determinadas por equipos científicos.

Parque Nacional Natural Los Nevados anuncia cierre temporal: conozca las fechas y la razón detrás de esta medida

El traslado había empezado el 16 de diciembre: Tamá salió del Santuario del Oso de Anteojos, en Guasca, Cundinamarca, pasó la noche en el Parque Jaime Duque como parte de la logística y al día siguiente partió en un vuelo con destino al área protegida donde se tenía prevista su liberación.

Durante el trayecto se presentaron condiciones meteorológicas adversas que impidieron el aterrizaje en el punto establecido y obligaron a la tripulación a regresar al aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta.

Cúcuta

Consternación en el país tras la muerte de la jueza Vivian Polanía, en su apartamento en Cúcuta; piden investigaciones

Cúcuta

Este fue el último trino de la jueza Vivian Polanía antes de su muerte; reaccionó a un documento de la Corte Constitucional, ¿qué era?

Cúcuta

El día que Vivian Polanía, jueza muerta repentinamente en Cúcuta, denunció en SEMANA acoso y persecución: “Tengo miedo de mi vida”

Cúcuta

Así fue hallada sin vida la polémica jueza Vivian Polanía en Cúcuta: Policía revela detalles de su muerte

Nación

¿Quién era Vivian Polanía, la jueza de Cúcuta que fue hallada muerta en su apartamento?

Cúcuta

Vivian Polanía, polémica jueza, fue hallada sin vida en su residencia en Cúcuta

Bogotá

Lo que dice la familia de Jean Claude Bossard tras la condena al menor que lo asesinó en el norte de Bogotá

Cultura

El fotógrafo y biólogo Santiago J. Monroy gana premio internacional del Museo de Historia Natural de Londres

Noticias Estados Unidos

Terror en Yellowstone: oso ataca a turista de 29 años y lo deja gravemente herido

Mundo

Tras el rastro del oso polar: a bordo de la expedición entre Noruega y el Polo Norte

Fue en ese regreso cuando el oso presentó signos de dificultad respiratoria; recibió atención médica a bordo y maniobras de reanimación, pero no respondió y su muerte fue confirmada antes de aterrizar.

Según Parques Nacionales de Colombia, Tamá había sido evaluado y considerado apto para la liberación luego de años de rehabilitación: era producto de un rescate ocurrido en 2014, cuando fue encontrado huérfano, y su historial incluyó años de trabajo técnico para recuperar comportamientos de vida silvestre.

El plan de liberación contemplaba un seguimiento posliberación, con un collar de telemetría satelital para monitorear su adaptación en la montaña.

Tormenta mortal en los Andes: murieron cinco turistas en el Parque Nacional Torres del Paine

Las entidades que participaron en el proceso —entre ellas Parques Nacionales Naturales de Colombia y la Fundación Parque Jaime Duque— señalaron en un comunicado que el fallecimiento causó “profunda tristeza” en los equipos técnicos y que, frente al suceso, se adelantarán los acercamientos con las autoridades ambientales competentes para definir el procedimiento y las investigaciones necesarias.

Hasta ahora, las causas exactas del deceso no han sido establecidas públicamente; las autoridades insistieron en que deberán ser determinadas por los científicos responsables.

Advierten que este importante parque nacional natural no está abierto al ecoturismo: “No tiene vocación”

Tamá no era un oso cualquiera para el país entero: su historia incluyó una fuga ampliamente conocida desde el 2022 desde un bioparque, episodio en que el animal habría mostrado comportamientos que facilitaron la decisión de avanzar en su reintroducción.

En la preparación final se realizaron evaluaciones médicas y comportamentales y se había coordinado el operativo que lo trasladaría, que combinaba avión y aeronave rotor para acceder a la zona de páramo donde nació.

Mas de Nación

La jueza Vivian Polanía fue encontrada muerta en su casa.

Consternación en el país tras la muerte de la jueza Vivian Polanía, en su apartamento en Cúcuta; piden investigaciones

El oso no logró terminar el trayecto, principalmente, por condiciones que se presentaron en el vuelo.

Murió Tamá, el oso andino que iba a regresar a la vida silvestre en Colombia: falleció durante su traslado hacia la libertad

En su trino no dejó ningún mensaje.

Este fue el último trino de la jueza Vivian Polanía antes de su muerte; reaccionó a un documento de la Corte Constitucional, ¿qué era?

La jueza Viviana Polanía no aguantó las lágrimas en la entrevista en el programa Vicky en Semana.

El día que Vivian Polanía, jueza muerta repentinamente en Cúcuta, denunció en SEMANA acoso y persecución: “Tengo miedo de mi vida”

Jueza de control de garantías de Cúcuta, Vivian Polanía Franco.

Así fue hallada sin vida la polémica jueza Vivian Polanía en Cúcuta: Policía revela detalles de su muerte

Polanía fue hallada sin vida por las autoridades.

¿Quién era Vivian Polanía, la jueza de Cúcuta que fue hallada muerta en su apartamento?

Vivian Polanía.

Vivian Polanía, polémica jueza, fue hallada sin vida en su residencia en Cúcuta

Hoy sancionaron al joven de 17 años por el asesinato de Jean Claude Bossard.

Lo que dice la familia de Jean Claude Bossard tras la condena al menor que lo asesinó en el norte de Bogotá

Jaime Esteban Moreno, su padre Jaime Alberto Moreno y su hermano David Alberto Moreno.

Padre de Jaime Esteban Moreno hizo fuerte revelación sobre estado de ‘shock’ de la madre del universitario: “Está deprimida”

Este sería el presunto asesino de Jean Claude Bossard.

Condenan a menor que asesinó a Jean Claude Bossard ¿Cuántos años recibió?

Noticias Destacadas