Nación

A dos meses de su muerte, se conocen los resultados de la necropsia del oso Tamá; estos son los principales hallazgos

El ejemplar de oso andino, Tremarctos ornatus, falleció el 17 de diciembre de 2025 en medio del que sería su regreso a la naturaleza.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Nación
13 de febrero de 2026, 3:27 p. m.
Los monitoreos realizados en 2024 muestran que el oso andino usa con frecuencia el hábitat del Parque. La probabilidad de presencia en las áreas evaluadas es alta (75%) y, aunque no siempre es fácil detectarlo, existe evidencia suficiente para confirmar su presencia continua.
Los monitoreos realizados en 2024 muestran que el oso andino usa con frecuencia el hábitat del Parque. La probabilidad de presencia en las áreas evaluadas es alta (75%) y, aunque no siempre es fácil detectarlo, existe evidencia suficiente para confirmar su presencia continua. Foto: Fotos: Parques Colombia

El oso andino Tamá, convertido en símbolo nacional de la conservación de la fauna silvestre, dejó un vacío en el corazón de los colombianos. Su historia, marcada por un rescate heroico, una fuga épica y un fallido regreso a la libertad, culminó en tragedia el 17 de diciembre de 2025, durante un traslado que prometía ser su gran regreso a la naturaleza.

Rescatado en 2014 como un cachorro huérfano en las selvas de Norte de Santander, este ejemplar de oso de anteojos, especie en peligro crítico de extinción según la UICN, fue acogido en el Santuario de Osos del Parque Jaime Duque, en Guasca, Cundinamarca.

Murió Tamá, el oso andino que iba a regresar a la vida silvestre en Colombia: falleció durante su traslado hacia la libertad
● El retorno del oso Tamá a su hogar es un símbolo de resistencia, perseverancia y reconciliación con la naturaleza. Su liberación da esperanza a su especie que hoy está clasificada como Vulnerable (VU) por la UICN.
El retorno del oso Tamá a su hogar es un símbolo de resistencia, perseverancia y reconciliación con la naturaleza. Su liberación da esperanza a su especie que hoy está clasificada como Vulnerable (VU) por la UICN. o Foto: Fotos: Parques Colombia

Su fama creció en julio de 2022, cuando protagonizó una de las fugas más famosas en el país. El animal se fugó del bioparque, merodeando por zonas aledañas durante días. Su escape impulsó debates sobre el cautiverio y aceleró planes para su reintroducción.

Tras recapturarlo sin mayores lesiones, inició un riguroso proceso de rehabilitación: evaluaciones médicas, enriquecimiento ambiental y pruebas de comportamiento para simular la libertad. El objetivo era claro: devolverlo al Parque Nacional Natural Tamá, su hábitat natal, un páramo fronterizo de neblina eterna y biodiversidad única.

Nación

Ideam pronostica lluvias en estas regiones de Colombia durante este fin de semana de San Valentín del 14 y 15 de febrero

Medellín

Médico de Metrosalud es investigado por acoso sexual en Medellín y destapan más casos similares en la entidad

Medellín

Juez alarga nuevamente la incertidumbre en el caso de Juan David Palacio y fija su decisión de enviarlo o no a la cárcel para el lunes 16 de febrero

Nación

Juez ordena la captura de alias Violeta, implicada en atentado terrorista en el Centro Comercial Andino

Nación

¿Alias Violeta pasó de gestora de paz a prófuga por atentado al Centro Comercial Andino? La inédita historia

Nación

Hermano del escolta asesinado junto al empresario Gustavo Aponte habla por primera vez: “Todo fue tan rápido”

Bucaramanga

Consejo Nacional Electoral abrió punto de atención en Bucaramanga de cara a las próximas elecciones

Medellín

Medellín reabre vías clave en El Poblado y restablece la movilidad tras días de intervención debido a emergencias por lluvias

Nación

Murió Tamá, el oso andino que iba a regresar a la vida silvestre en Colombia: falleció durante su traslado hacia la libertad

Cultura

El fotógrafo y biólogo Santiago J. Monroy gana premio internacional del Museo de Historia Natural de Londres

“Con buena salud”: Tamá, el oso de anteojos que escapó del Jaime Duque, fue visto alimentándose

Traslado fatal

El retorno del oso Tamá a su hogar es un símbolo de resistencia, perseverancia y reconciliación con la naturaleza. Su liberación da esperanza a su especie que hoy está clasificada como Vulnerable (VU) por la UICN.
El retorno del oso Tamá a su hogar es un símbolo de resistencia, perseverancia y reconciliación con la naturaleza. Su liberación da esperanza a su especie que hoy está clasificada como Vulnerable (VU) por la UICN. Foto: Fotos: Parques Colombia

El 17 de diciembre de 2025, sin embargo, fue el final para Tamá. El animal en perfecto estado de salud según chequeos previos, salió del santuario en un guacal especial hacia el aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá.

A pesar de que el plan de traslado parecía perfecto, diversos factores como una densa neblina y fallas en el ajuste de la jaula generaron retrasos y el colpaso del animal. Daniel Rodríguez, biólogo de la Fundación Wii y miembro del grupo especialista en osos de la UICN, acompañaba el operativo. “Llegó bien a Cúcuta, tomaba agua y estaba despierto, como planeamos para liberarlo de inmediato”, relató entonces a medios.

Apareció Tamá, el oso de anteojos que escapó del Parque Jaime Duque en Tocancipá

Sin embargo, en pleno vuelo de regreso, surgieron signos de dificultad respiratoria. El equipo veterinario aplicó maniobras de reanimación a bordo, pero el oso no respondió. Su muerte se confirmó antes de aterrizar en el aeropuerto Camilo Daza.

Hallazgos de la necropsia

A dos meses de su muerte finalmente se conocen los resultados de su necropsia realizada por patólogos de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional.

El informe de dos páginas, revelado por El Espectador, está firmado por Lucía Botero Espinosa y Sazi Alberto Camacho, confirmó edema pulmonar agudo y acumulación de líquido en los alvéolos que asfixia al animal. Posibles desencadenantes incluyen estrés por altitud, hipoxia, falta de oxígeno en vuelo, infecciones latentes o incluso un evento cardíaco como infarto. El informe ratifica las sospechas iniciales de los veterinarios, quienes notaron la crisis respiratoria en el último tramo.​

En el documento revelado se lee la causa de la muerte, “colapso microcirculatorio (shock) de origen indeterminado”. Así mismo el documento confirmo que “No es posible precisar la causa que inició el proceso de colapso microcirculatorio. Sin embargo, se descartaron procesos inflamatorios infecciosos en órganos parenquimatosos como hígado, riñón y pulmón, lo que no fue posible descartar en TGI. Teniendo en cuenta la historia y la lesión evidenciada en hígado de vacuolización, se sugiere considerar un golpe de calor, ya que en múltiples especies se ha observado esta lesión hepática como un hallazgo consistente en animales con golpe de calor, así como otros hallazgos como el edema en músculo y el edema y hemorragia pulmonar”.

Más de Nación

La nueva resolución de Minsalud busca fortalecer la red de Centros de Referencia para ofrecer diagnósticos y tratamientos más oportunos.

Médico de Metrosalud es investigado por acoso sexual en Medellín y destapan más casos similares en la entidad

El exdirector del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Juan David Palacio, es cercano al exalcalde Daniel Quintero.

Juez alarga nuevamente la incertidumbre en el caso de Juan David Palacio y fija su decisión de enviarlo o no a la cárcel para el lunes 16 de febrero

Violeta Arango Ramírez fue capturada en medio de un operativo militar contra un jefe del ELN en Morales (Bolívar).

Juez ordena la captura de alias Violeta, implicada en atentado terrorista en el Centro Comercial Andino

Violeta Arango Ramírez, alias Violeta.

¿Alias Violeta pasó de gestora de paz a prófuga por atentado al Centro Comercial Andino? La inédita historia

Hermano del escolta asesinado junto al empresario Gustavo Aponte habla por primera vez

Hermano del escolta asesinado junto al empresario Gustavo Aponte habla por primera vez: “Todo fue tan rápido”

Nueva sede del CNE en Santander.

Consejo Nacional Electoral abrió punto de atención en Bucaramanga de cara a las próximas elecciones

Lluvias en Medellín.

Medellín reabre vías clave en El Poblado y restablece la movilidad tras días de intervención debido a emergencias por lluvias

El nuevo bus turístico permite recorrer los principales atractivos culturales de Barranquilla.

Barranquilla estrena bus turístico para recorrer sus principales atractivos urbanos

Denuncian asonada contra el Ejército en Jamundí, Valle.

Ejército, en medio de una asonada en el corregimiento de La Liberia: denuncian presiones de las disidencias a la población en Jamundí

Gustavo Aponte, empresario

Exfiscal Mario Iguarán asumió la representación de las víctimas tras el asesinato del empresario Gustavo Aponte

Noticias Destacadas