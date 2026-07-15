Con la llegada de un nuevo puente festivo, miles de viajeros ya buscan el destino ideal para escapar de la rutina. En la baraja de opciones para estos días de descanso, la desconexión total y el turismo de naturaleza se consolidan como los planes preferidos de muchos colombianos.

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Quienes viven en ciudades como Bogotá encuentran en el ecoturismo, el senderismo y el avistamiento de aves, entre otras actividades al aire libre, las mejores formas de alejarse del estrés del día a día.

En este marco, a solo dos horas de la capital colombiana, se encuentra uno de los tesoros mejor guardados para visitar y tener un contacto directo con la naturaleza en medio de un ambiente tranquilo.

Se trata de la Quebrada de Las Perdices, una fuente de agua cristalina que se encuentra en la ruta que de Bogotá conduce a la ciudad de Villavicencio, un encantador destino ideal para nadar y relajarse.

Este lugar es imperdible para desconectarse al menos por un día. Foto: Facebook - Alcaldía de Guayabetal

Las Perdices y sus aguas cristalinas

Las Perdices se ha convertido en un refugio para los amantes de la naturaleza, quienes en la zona pueden también hacer senderismo y avistamiento de especies, mientras disfrutan de una temperatura agradable.

Este paradisíaco escenario se encuentra en el municipio de Guayabetal, un destino que invita a descubrir paisajes de ríos, quebradas y cascadas que lo han convertido en el Paraíso Hídrico del Oriente de Cundinamarca, según información de la Gobernación del departamento.

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Este municipio se caracteriza por ofrecerles a los viajeros un clima cálido que se complementa con su gran riqueza natural; dos atributos que lo hacen único para el ecoturismo, la aventura y el descanso.

Además de la Quebrada Las Perdices, está otra caída de agua denominada Celeste y otros atractivos como el Cañón de Chirajara, el sendero La Herrería y la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, escenarios que combinan naturaleza, biodiversidad, patrimonio y adrenalina.

Parroquia Nuestra Señora del Carmen, Guayabetal. Foto: Plataforma De Tour-Gobernación de Cundinamarca/API.

Deliciosa gastronomía

Uno de los planes imperdibles en Guayabetal es disfrutar de su rica gastronomía. Allí los viajeros pueden dejarse conquistar por los sabores del piquete de cerdo, el sancocho de gallina, la carne a la llanera y los amasijos tradicionales.

Cada año, el municipio celebra las Fiestas de San Isidro en enero, las Fiestas Tradicionales El Labriego en junio y el Festival Ecoturístico y Tradiciones Culturales, Café, Equino y Bovino en octubre.

Sin duda, este municipio cundinamarqués es un destino ideal para vivir experiencias entre naturaleza, aventura y tradición, además de que sus habitantes les ofrecen a los viajeros artesanías elaboradas con materiales naturales y reciclados que reflejan la identidad local. Todo un plan para salir de la rutina el fin de semana.