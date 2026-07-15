Estos son los destinos más buscados por los viajeros colombianos para el próximo puente festivo

El próximo fin de semana nuevamente es puente festivo en Colombia, en conmemoración del 20 de julio, Día de la Independencia.

El objeto que más olvidan los colombianos al viajar y que termina arruinando las vacaciones

De cara a esta festividad, el buscador de viajes Kayak destacó cuáles son los destinos nacionales más buscados por los viajeros colombianos, así como los más económicos y los que muestran las mayores caídas de precio.

Los más buscados

Según el buscador, la región Caribe es protagonista en las preferencias de viaje. Destinos como Cartagena y San Andrés se encuentran en el top tres de los más buscados y registran aumentos en las búsquedas de vuelos del 24 % y el 19 %, respectivamente, frente al año anterior.

Top 5 Destinos nacionales más buscados - Precio promedio vuelo ida y vuelta en clase turista

Cartagena, Bolívar $ 357.004 Santa Marta, Magdalena $ 388.248 San Andrés y Providencia $ 598.575 Bogotá $ 288.777 Medellín, Antioquia $ 294.638

Santa Marta. Foto: Guillermo Torres Reina

Los más económicos

En el top tres de destinos económicos se encuentran las tres principales ciudades del país: Bogotá, Medellín y Cali.

Top 5 Destinos nacionales más económicos - Precio promedio de vuelo ida y vuelta en clase turista 2026

Bogotá $ 288.777 Medellín, Antioquia $ 294.638 Cali, Valle del Cauca $ 328.530 Cartagena, Bolívar $ 357.004 Cúcuta, Norte de Santander $ 378.205

Adicionalmente, algunos destinos registran bajas en el precio promedio de los vuelos frente al año anterior, incrementando las oportunidades adicionales de ahorro para los viajeros colombianos.

Cúcuta (-19 %), Bucaramanga (-17 %), San Andrés (-12 %) o Armenia (-7 %) son los destinos nacionales que presentan las mayores caídas de precio de vuelo, según el buscador de viajes.

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“Durante un período festivo como el Día de la Independencia, resulta particularmente interesante observar la variedad de destinos que despiertan el interés de los viajeros colombianos. Los datos muestran búsquedas de ciudades importantes como Bogotá, Medellín y Cali, así como de destinos de playa y ciudades del Caribe, entre ellas Cartagena y San Andrés”, afirmó Alejandro Lombana, director comercial de Kayak para Latinoamérica.

Turistas prefieren hablar y reservar con un agente de viajes

La tecnología y la implementación de la IA están cambiando la forma de viajar. De acuerdo con la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), las tendencias muestran que los viajeros buscan experiencias más auténticas, flexibles y personalizadas, relacionadas con bienestar, naturaleza, viajes familiares, trabajo remoto y destinos menos congestionados.

“Hoy el viajero no solo necesita una reserva. Necesita orientación, respaldo y soluciones rápidas ante cualquier imprevisto. Allí es donde las agencias de viajes marcan la diferencia, porque transforman información en decisiones seguras y expectativas en experiencias bien diseñadas”, explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.

De acuerdo con el informe Supercharging Travel: 10 Trends That Will Shape the Industry Over the Next Decade, de PhocusWire, el 64 % de los viajeros de la generación Z en Estados Unidos ha tomado decisiones de viaje a partir de contenido visto en redes sociales. No obstante, el 33 % de los viajeros siente confianza al hablar con un agente de viajes y el 27 % prefiere reservar con agencia de viajes.